Dolors Montserrat retrata la presidencia europea de Sánchez en RTVE

La vicepresidenta del Partido Popular Europe canta las verdades del barquero sobre la presidencia española en la UE pese a los denodados intentos de López Aguilar por silenciarla

Dolors Montserrat, vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo y eurodiputada del PP, acudió a un debate el viernes, en el Canal 24 horas de RTVE, para hacer balance de los seis meses de presidencia europea junto a Luis Fernando López Aguilar (PSOE, S&D), Jordi Cañas (Ciudadanos, Renew Europe) e Idoia Villanueva (Podemos, Grupo de la Izquierda). Allí, tuvo que hacer frente al sectarismo del ente público y del ex ministro de Justicia López Aguilar, empeñado en cortar la intervención de la popular para que no pudiera expresarse.

"La presidencia española no es propiedad de ningún partido ni de ninguna ideología, la presidencia española le corresponde a todos los españoles", comenzó razonando Dolors Montserrat. "Y la verdad es que en estos seis meses hemos visto una presidencia que se ha caractarizado por un Sánchez que ha primado su interés personal al interés de los españoles y de los europeos, donde ha malgastado seis meses, donde ha demostrado una falta de liderazgo, donde sobre todo ha preferido poner un muro entre españoles, ha preferido romper el consenso constitucional en España, ha preferido vender la nación española..."

Ahí saltó como impulsado por un resorte el socialista Juan Fernando López Aguilar. "Nada de eso tiene que ver con la Unión Europea, nada". Pero la popular continuó. "... por siete votos para continuar". Y volvió a interrumpirle el ex ministro de Justicia. "Nada de eso tiene que ver con la Unión Europea". Dolors se revolvió. "¿Me puedes dejar hablar?". "Nada de eso tiene que ver con la agenda europea, estás hablando de política española", le rebatió el socialista.

Y la popular cogió impulso. "Lo más importante para la agenda europea, y lo dicen los tratados, es la defensa del Estado de Derecho. De la misma manera que vosotros defendéis el Estado de Derecho en Polonia y en Hungría nosotros os exigimos que también lo defendáis en España". "No está cuestionado. El Estado de Derecho está intacto en España", replicó el canario. "El presidente Sánchez ha querido romper la independencia judicial", añadió Montserrat, como "la separación de poderes" y "la igualdad entre españoles", mientras López Aguilar le cortaba en cada frase "intacta en España, intacta en España. No estás hablando de Europa, estás hablando de tu posición".

"Cálmate, cálmate, te pones muy nervioso", le reclamó Montserrat a su adversario político mientras la presentadora intentaba cortarla. "Voy a continuar hablando de la agenda europea. España lidera en Europa el desempleo. Ya no es solo el desempleo global, sino que es el desempleo de jóvenes, femenino y de mayores. Ya no sólo eso. España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. El porcentaje de españoles que no pueden calentar su casa se ha duplicado con el Gobierno de Sánchez. Y le voy a decir más. España es el país de la Unión Europea donde más se ha aumentado la presión fiscal mientras muchos países debido a la crisis del COVID han bajado la presión fiscal", disparó de una tacada.

"Por tanto, hemos salido peor con esta presidencia europea que como hemos entrado. Falta de liderazgo, rompiendo el Estado de Derecho, que es uno de los grandes valores de la Unión Europea, por mantenerse en el Gobierno, y nos ha dejado más pobres a todos los españoles", concluyó Dolors Montserrat en la cadena pública, que quiso frenarla pero no pudo.