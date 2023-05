Aznar planta cara a Sánchez y difunde el "precio siguiente" que pagará a Bildu

Como suele ser habitual cuando el PSOE se ve acorralado por sus pactos con Bildu, Pedro Sánchez recurrió este martes en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en el Senado al comodín de Aznar. Y apenas 24 horas después, el expresidente del Gobierno le ha desenmascarado con un diagnóstico demoledor sobre las ataduras de Moncloa con sus socios y lo que se avecina.

Aznar ha advertido este miércoles de que, "tras la salida masiva de etarras" y "el blanqueamiento de Sortu y de Bildu", el "precio siguiente" a pagar por Sánchez para continuar gobernando será una consulta sobre la independencia tanto en el País Vasco como en Cataluña.

"Hemos visto el pago de un precio a ese apoyo, por eso se elimina el delito de malversación, por eso se acepta el golpe de Estado, y hemos visto otro precio, el blanqueamiento de Sortu, de Bildu, y la entrega masiva de etarras y la salida masiva de etarras. ¿Cuál es el precio siguiente si ganase? consultas. Si la coalición de gobierno continúa, el precio para que Sánchez siga en el gobierno es una consulta en Cataluña y en el País Vasco", ha trasladado en un coloquio junto al alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida.

Así, Aznar sostiene que "la única manera de evitar eso es un Gobierno fuerte del PP", ya que "si prevalece" el Gobierno de Sánchez "quiere decir que se va hacia un proceso de cambio constitucional".

En este punto, ha afirmado que "el PSOE de Sánchez solo puede estar en el Gobierno con el apoyo de separatistas catalanes y de terroristas de Sortu. Bildu, si no tiene ese apoyo no está en el Gobierno de España", por lo que "Madrid no puede ser la capital de eso, de un residuo" cuando es "la expresión de la libertad, de la constitucionalidad".

Aznar y Almeida, este miércoles en un acto del 28-M.

Considera el expresidente que en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y después, en las generales, el país se juega "una cuestión casi existencial desde el punto de vista constitucional, histórico, de lo que significa su historia reciente". Sostiene que "el problema de España se llama separatismos, y en este momento hay dos vertientes fundamentales, en Cataluña y en el País Vasco".

"¿Cuál es el precio siguiente si ganase? Si la coalición de gobierno continúa, el precio para que Sánchez siga en el gobierno es una consulta en Cataluña y en el País Vasco", advierte Aznar

Aznar ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de "excluir a la parte constitucional" porque "quiere una acción de gobierno basada en los separatistas y en los antiguos terroristas".

"¿Cuál es la mejor fórmula? La mejor fórmula es tener un gobierno lo más fuerte posible. ¿Por qué? Porque el tirón separatista va a venir y te lo están diciendo todos los días, va a venir. Es conveniente un gobierno con capacidad para tomar decisiones. Luego hará todo lo que sea necesario por intentar llegar a los acuerdos o los consensos que sea posible ofrecerlo",