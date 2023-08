La escenografía de Luis Rubiales: de su hija llorando al "olé tus huevos”

El presidente de la RFEF se lleva a sus hijas a la asamblea para defender que “me han intentado matar”, repite varias veces el “falso feminismo” y hasta habla de su ‘tocada de huevos’

La comparecencia pública de Luis Rubiales en la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol para explicar su actuación y en la que muchos auguraban su dimisión pero al final ha ocurrido lo contrario, reafirmarse en su cargo, ha dado lugar a varios puntos clave con una escenografía en la que, en un gesto sorprendente, no han faltado sus hijas en medio del público para provocar el momento lacrimógeno con una ellas llorando y el todavía presidente de la RFEF diciendo “hija mía no llores, tienes que estar orgullosa de quien es tu padre” entre aplausos de los asistentes.

Este hecho, que Luis Rubiales haya llevado a la asamblea a sus tres hijas menores de edad y a su padres ha sido muy criticado por la utilización de las menores y la apelación que el presidente de la RFEF ha hecho a las mismas. Pero todo formaba parte de una escenografía en la que no han faltado más detalles, como las ideas fuerza repetidas por Rubiales, del “no voy a dimitir” al “falso feminismo”.

El “asesinato social” ha sido otra de las perlas de Rubiales: "aquí no se está tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar”, ha dicho el todavía presidente de RFEF.

Para Rubiales, la "cacería que está sufriendo es culpa del "falso feminismo", al que ha calificado de "lacra en nuestro país”. Esta palabra “falso feminismo”, ha sido la idea más repetida. Y la más polémica quizá la del “pico consentido”, calificativo con el que ha descrito el beso con la futbolista Jenni Hermoso que ha desatado la tormenta.

Luis Rubiales incluso se ha referida a la ‘tocada de huevos’ en el palco de la final del Mundial de Fútbol ante la Reina, y lo ha circunscrito en que “me emocioné muchísimo hasta el punto de perder el control y llevar las manos allí en el momento en el que al ganar el Mundial tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Hice las señas de tú y de ole tus huevos. Pido disculpas a su majestad la Reina y a la Infanta”.

Y medio de los aplausos d los asistentes -no todos- hasta ha habido referencias a Feijóo o a Pedro Sánchez por parte de un asambleísta sin mencionarlos directamente con que pedían su dimisión -Feijóo no lo ha hecho- cuando uno tenía fotos con un narco y otro promete que no pactará con quien luego pacta. Una escenografía con un guion de serie de Netflix.