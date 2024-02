Ábalos defiende su "honor" y reta al PSOE: "Sigo en la lucha, en el Grupo Mixto"

José Luis Ábalos ha comparecido de forma improvisada en el Congreso, sin el respaldo del PSOE, para dar explicaciones sobre el 'caso Koldo' y anunciar que no dimite como diputado.

"Gracias por permitirme a través de esta comparecencia comenzar mi defensa de mi honorabilidad ante los votantes y el PSOE, partido al que me he dedicado toda mi vida y en el que he contado con el apoyo de tantos militantes que me han dado su apoyo y su afecto", con estas palabras ha iniciado la comparecencia improvisada José Luis Ábalos, notablemente emocionado, en el Congreso de los Diputados.

"Me gustaría estar haciendo esto con el apoyo de mi partido y lo que hubiera satisfecho más a la militancia del PSOE. Tras haber contribuido a un Gobierno progresista, tras servir como ministro y ser secretario de Organización del PSOE me hubiera gustado tener el beneficio de compañerismo y el sosiego", ha proseguido Ábalos en claro reproche al PSOE.

Y defiende su honorabilidad insistiendo en que "quiero defender mi condición de diputado hasta las últimas consecuencias. Me piden que siga adelante, que defienda mi honorabilidad, que es lo que le debo a quienes me han apoyado. No estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación y no tengo ningún enriquecimiento ilícito", ha remarcado.

Ábalos, por tanto, se rebela y mantendrá su acta, después de haber ostentado responsabilidades de primer nivel en el PSOE, del que fue secretario de Organización y en el Gobierno como ministro de Transportes durante más de tres años. Se trata de un caso sin precedentes, un dirigente de primer nivel y del núcleo duro del presidente del Gobierno que termina como parlamentario en el grupo mixto.

Cabe recordar que este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE decidió por unanimidad pedirle el acta de parlamentario y le dio 24 horas para entregarla, según indicó la portavoz Esther Peña, que se mostró convencida de que Ábalos haría lo mejor para el partido.

"Voy a dar la cara", ha amenazado Ábalos al PSOE al final de su comparecencia.