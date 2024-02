El BNG pierde los nervios tras el fiasco de Galicia: insulta a diputada del PP

“No me va a callar, al igual que tampoco ha callado al pueblo gallego, y no le tengo miedo”, denuncia la popular Ana Vázquez ante los ataques de Néstor Rego y el pasotismo de Armengol

El BNG parece que no ha digerido aún la mayoría absoluta del PP en Galicia y que su candidata, Ana Pontón, no será presidenta de la Xunta pese a la gran burbuja que crearon el equipo de opinión sincronizada sanchista. El único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha atacado a su paisana del PP, Ana Vázquez, con insultos en los pasillos de la Cámara e incluso amenazas según ha denunciado la popular.

"No me va a callar, al igual que tampoco ha callado al pueblo gallego, y no le tengo miedo", ha subrayado Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP en el Congreso, y ha pedido amparo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, “por su seguridad y por respeto a la convivencia”.

Francina Armengol, en su línea de ser tibia o no hacer nada con los socios de Pedro Sánchez, se ha comprometido “a repasar lo ocurrido y tomar una decisión”, ya que “en ese momento no tenía todos los elementos”, sin querer intervenir o censurar al diputado del BNG.

El diputado del BNG ha increpado a Ana Vázquez después de que la popular indicara que “los socios de Sánchez se ausentan del minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate y en apoyo a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Lo más patético el diputado del BNG, que en mitad del homenaje al saber de qué se trata se va. Hay que ser indignos”. Estas palabras son las que han escocido al independentista Néstor Rego.

Al diputado del BNG también le ha picado que la popular Ana Vázquez “vinculara utilizó durante la campaña de las gallegas al BNG con el terrorismo”, es decir, que el PP recordara que el BNG y Bildu son socios, van juntos en las elecciones europeas y su candidato el próximo mes de junio será Pernando Barrena, condenado por estar vinculado a ETA, ahora asesor por cierto en el Parlamento Europeo.