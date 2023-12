Vuelve el terror de Marlaska: Ana Vázquez le retrata en dos minutos devastadores

La diputada del PP y secretaria de Interior de los populares saca los colores al ministro por acusar a los de Feijóo de no condenar la violencia en las manifestaciones en Ferraz.

Ha arrancado una nueva legislatura en el Congreso con caras nuevas, como la de la diputada del PP Esther Muñoz que se estrenó a lo grande dando un repaso de los que hacen mella al ministro de Transportes Óscar Puente, y caras conocidas, como la de Ana Vázquez Blanco, que durante esta nueva etapa promete seguir dando guerra. A consecuencia de su puesto dentro del Partido Popular (Secretaria Nacional y Portavoz de Interior) su principal objetivo ha sido Fernando Grande-Marlaska y la costumbre no parece que vaya a cambiar.

La verdad es que las decisiones a nivel general de Pedro Sánchez y a nivel particular de Marlaska no lo hacen muy difícil. En esta ocasión, ha sido a raíz de la ley de amnistía y en concreto el ataque del ministro de Interior a los populares, a los que ha acusado de no condenar y blanquear la violencia en las manifestaciones frente a la sede del PSOE. Argumento repetido por todos los socialistas a la hora de hablar de lo sucedido durante las últimas semanas en Ferraz.

Estas palabras de Marlaska y de los socialistas ponían en bandeja de plata la ocasión a Vázquez para darle un buen repaso en dos minutos clarividentes. Para empezar, la diputada popular le preguntaba si está orgulloso de amnistiar a gente que tenía explosivos preparados para actuar, a gente con depósitos de gasolina que iban a echar al paso de la Guardia Civil en la vuelta a España o a gente que ha quemado comercios en Barcelona. “¿De qué violencia me habla usted que no condena el Partido Popular? El Partido Popular condena todo tipo de violencia, tenga o no tenga 18 apellidos catalanes”, preguntaba Vázquez a Marlaska.

“Claro que condeno cualquier tipo de violencia, como la que han sufrido en sus sedes. Porque yo sufrí los escraches. Porque tuvimos que salir escoltados del Congreso de los Diputados y algunos diputados de Ciudadanos hasta con escupitajos”, recrimina la diputada del PP al encargado de Interior para rebatir esas acusaciones.

Usted tenía dignidad. Usted luchó contra ETA. ¿Y ahora no es capaz de plantar cara al independentismo y defender a la Policía y la Guardia Civil? Usted es el caballo de Troya del independentismo en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

Para cavar, Vázquez defiende que estamos ante días tristes para la democracia y da a Marlaska donde más duele: su trato a la Policía y a la Guardia Civil. Para ello puso el ejemplo de la reciente creación de comisiones contra ambos cuerpos apoyadas por los votos del PSOE.

Es tan solo un ladrillo más en el muro que Sánchez quiere levantar entre los españoles