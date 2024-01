Vicente Vallés vuelve a la carga para desmontar las nuevas mentiras de Bolaños

El presentador de Antena 3 retrata de nuevo al PSOE. En esta ocasión, con la derogación del artículo que primero era inderogable y que tras las exigencias de Junts ha desaparecido del mapa.

Pedro Sánchez y su PSOE siguen dando pasos agigantados para convertirse en el Gobierno más mentiroso de la historia de la democracia. Parece que lo hacen aposta para reírse de los españoles. Cambios de opinión de un día para otro y siempre provocados por el interés propio del presidente socialista y su círculo de fieles. Círculo en el que sin duda está un Félix Bolaños que muchas veces es el que tiene que salir a dar la cara por su jefe, mentir en su nombre y tomar por tontos a los que le escuchan.

Ha vuelto a ocurrir con la derogación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Carles Puigdemont, dentro del acuerdo para apoyar a Sánchez con sus primeros decretos de la legislatura, pidió a los socialistas la eliminación del mismo (incluido en el denominado decreto ómnibus) porque podría poner en peligro la aplicación de la ley de amnistía si los jueces españoles llevaran sus asuntos ante la justicia europea, retrasando así los procedimientos.

Así, con esta explicación, precisamente comienza Vicente Vallés su argumentación para volver a desenmascarar las nuevas mentiras del PSOE en boca en este caso del ministro Bolaños. Y es que, ante esta exigencia desde Junts, en una primera instancia los socialistas aseguraron que no se podía eliminar este apartado porque era exigido por Europa y en caso de ser derogado España no recibiría 10 millones de euros de los Fondos Europeos. Sin embargo y como suele ser habitual, viendo que el no de los independentistas era una realidad, acabaron eliminandolo para conseguir así que finalmente saliera adelante. De nuevo más chantajes… y más mentiras desde el Gobierno.

Es por ello que el presentador de los informativos de Antena 3, otra vez sin valoraciones ni opiniones sino con pruebas irrefutables de las mentiras de este Ejecutivo de Sánchez, echa por tierra de nuevo el argumentario ‘sanchista’ simplemente mostrando lo que decía Bolaños un día al respecto y lo que decía al siguiente. Primero que el artículo era inderogable porque si no se quedaban sin 10 millones… y segundo justificando su eliminación y asegurando que aunque se haya dado ese paso, nada cambia y los jueces podrán elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos.

“Ahora no pasa nada eliminando ese artículo concreto. Antes si pasaba porque lo exigía Bruselas. Las cosas cambian de un día para otro”, acaba rematando el periodista tras exponer otra mentira más del Gobierno socialista para intentar salir del atolladero e intentar hacer ver que no están en manos de Puigdemont y compañía.