El esperpento del PSOE con el bulo de los hombres maltratados le rebota

Los socialistas acusan a Mazón de permitir una asociación e ir contra de la violencia de género, algo falso pues el derecho de asociación es Constitucional y nadie niega otras violencias

Para estar en una lucha contra los “bulos” y los “pseudomedios” como dice Pedro Sánchez, el PSOE no está dando mucho ejemplo. Tras el bulo de la ONU contra las leyes de concordia del PP llega el bulo de la asociación de hombres maltratados. En concreto, el PSOE acusa al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de “plegarse a los deseos de Vox” y “permitir una asociación de hombres maltratados” que “va contra las mujeres”. Sin embargo, nada de esto en verdad.

Primero, ni Carlos Mazón ni nadie puede impedir un derecho constitucional básico como es el derecho de asociación. Pero el PSOE en su vertiente más radical está pidiendo literalmente saltarse la Constitución y prohibir la creación de una asociación de hombres maltratados que en principio cumple toda la legalidad. Una asociación, si es legal, tiene su derecho constitucional a constituirse sea su objeto del agrado o no de los socialistas. Prohibirlo sería prevaricar o peor, caer en la dictadura.

Es más, el registro de esta asociación de hombres maltratados ni es ninguna iniciativa de Vox ni es competencia del PP ni de Carlos Mazón. Es una iniciativa privada que ha sido registrada como asociación como cualquier otra. Pero en la sanchosfera y en algún vocero afín la verdad se retuerce para vender que esto es algo del PP y Vox en la Comunitat Valenciana, algo falso.

Segundo, el PSOE usa argumentos como que “el PP pisotea, una vez más, los derechos de las mujeres maltratadas”, como señalaba el portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, o que “la violencia de género es estructural y se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo, no asumir postulados negacionistas que pisotean los derechos de las mujeres”, como afirmaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Pero todo este argumentario se le ha vuelto en contra al PSOE, hasta el punto de que la red social X -antes Twitter- ha puesto una matización al mensaje de los socialistas valencianos indicando que “el derecho de asociación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución española en su artículo 22”.

Otras personas no eran tan consideradas con los socialistas, que han recibido multitud de comentarios como “ese es vuestro concepto de igualdad, los hombres no tienen derecho a asociarse”, “hay que estar muy mal de la cabeza para que moleste una asociación de hombres maltratados” o “si estáis negando que existen los hombres maltratados, los negacionistas sois vosotros. Ayudar a unas víctimas no niega la existencia de otras, ni pisotea los derechos de nadie”.