Montero, Yolanda Díaz y Rufián celebran la dimisión de Rubiales: "Hasta nunca"

Mientras tanto, Jenni Hermoso es recibida como una heroína en México, donde juega para el Pachuca. En España, las reacciones se suceden y el feminismo celebra su victoria particular.

La presión sobre Luis Rubiales finalmente le ha pasado factura al ya expresidente de la RFEF y este domingo por la noche ha anunciado oficialmente su dimisión. “No podré volver a mi cargo así que para que aferrarme a él”, ha expresado en un comunicado en el que da las razones por las que ha pasado del “no voy a dimitir” a hacerlo.

Una decisión que por supuesto han celebrado las figuras políticas que han politizado todo el asunto de su beso a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial que consiguieron las chicas en Australia. Desde Yolanda Díaz hasta Irene Montero, pasando por Gabriel Rufián hasta Miquel Iceta lo han hecho a través de sus redes sociales.

El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres. 💜 https://t.co/y79OkA8bW7 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 10, 2023

La vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones afirmaba al conocerse la noticia que “el país feminista avanza cada vez más rápido”, acompañado de un mensaje para la propia Jenni Hermoso. La primera frase llama la atención, ya que el autodenominado Gobierno más feminista metió la pata y de qué manera a la hora de publicar en el BOE los nombres de las campeonas. Se equivocaron en seis de ellos, incluyendo una confusión desde luego vergonzosa con la capitana, con la que confundieron con una participante de Gran Hermano.

Precisamente Miquel Iceta retuiteó la noticia de la dimisión publicada por The Wall Street Journal, pero no añadía ningún comentario. Desde luego no está para hacerlo después de la metedura de pata con el nombre de las jugadoras.

Rufián utiliza un tweet antiguo de Jenni

Por otro lado, Irene Montero ha sido más escueta que Díaz y ha utilizado la frase “se acabó”, acompañado de un puño cerrado y un corazón morado. Además de ella, llama la atención la reacción de Gabriel Rufián. El de ERC ha rescatado un tweet de la propia Jenni Hermoso del 2013 en el que decía “hasta nunca”.

Se Acabó ✊🏼💜 — Irene Montero (@IreneMontero) September 10, 2023

También ha dado su opinión, en una entrevista en la Cadena SER, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Víctor Francos ha afirmado que “ha habido un conjunto de circunstancias y personas que han transmitido a Rubiales que tenía que irse”. Considera que “ha sido un cúmulo de circunstancias y no ha sido solamente un hecho el que le ha hecho cambiar de opinión”.

Jenni Hermoso, recibida como una heroína en México

A todo esto, mientras se suceden los acontecimientos, Jenni Hermoso recibió el apoyo de su afición, club y compañeras del Pachuca mejicano. La campeona del mundo, que la semana pasada denunció a Rubiales ante la Fiscalía, era recibida por sus compañeras en un pasillo con una bandera gigante con su foto levantando el título.