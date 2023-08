Calviño busca desesperada una solución con la UE para evitar los peajes en 2024

Este domingo se acababa el plazo y Calviño consigue un mes más. Un problema que heredaría Feijóo en caso de ser presidente, estando obligado a elaborar un plan para su implantación.

Hasta que Alberto Núñez Feijóo no sacó el tema en su cara a cara con Pedro Sánchez en el plató de Antena 3, este punto del denominado plan de recuperación y resiliencia español que firmaron con la Unión Europea no salió a escena. Sánchez trató de esconderlo, incluso negándolo en varias ocasiones, pero la realidad es que dentro del mismo sí que está incluído la instalación de peajes en nuestras autovías a partir del año 2024.

Ministros como la propia Raquel Sánchez, encargada de los transportes, o el de Presidencia, Félix Bolaños, salieron a escena para desmentir categóricamente la noticia. “Sacan temas que no son ciertos para evitar hablar de los que son verdad”, aseguró Bolaños. Resultó que sí que era cierto y Raquel Sánchez, con tan solo unos días de diferencias y acorralada por la verdad, tuvo que recular.

“Estamos renegociando con Bruselas”, afirmó la encargada de la cartera de Transportes. Hay que recordar que en 2022, el Ejecutivo de Sánchez encargó a la empresa KPGM, proveedora de servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría, que estudiaran su implantación y un modelo a seguir.

El Ejecutivo socialista puso la maquinaria en marcha para intentar tapar la cuestión que le saltaba a la cara en pleno periodo de campaña y se puso manos a la obra con la Unión Europea para alcanzar una solución sobre ese punto en concreto, confirmado por la propia Comisión y también por el director de la DGT, al que se le fue la lengua en detrimento de Sánchez y compañía.

Según informa ABC, la fecha límite para alcanzar una solución y llegar a un acuerdo con la UE expira este mismo domingo 6 de agosto. Dicha solución no ha llegado y desde este diario apuntan a que el ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, ha pedido un mes más para intentar subsanar la situación. Un mes le han dado de plazo y si no encuentra la manera y un plan que convenza a la Comisión, el Gobierno de España que esté al mando tendrá que desarrollar un plan para implantar estos peajes.

¿Qué pasaría si España y la UE no llegan a un acuerdo?

Y es que sí, en caso de que Feijóo fuera presidente la próxima legislatura, tendría que hacer frente a esta herencia. Sería una de las muchas herencias que le dejaría Pedro Sánchez tras estos últimos años donde ha manoseado y controlado a su antojo las instituciones.

Si en estos próximos 30 días las propuestas presentadas desde Economía no convencen a la UE, nuestro país no recibiría todos los fondos que quedan pendientes de los fondos europeos. Es decir, si no se cumple con el compromiso que se firmó en su día, Europa corta el grifo y recorta el dinero que destina a las arcas españolas.