El PNV se echa a temblar: no se fía de Sánchez y ahora le ve las orejas al lobo

Aún con la fecha de las autonómicas vascas por determinar, el Partido Nacional Vasco ve con recelo los acuerdos del PSOE con los independentistas y la actitud de su líder Eneko Andueza.

El pacto entre el PSOE y Bildu por el que los independentistas ocupan la alcaldía de Pamplona tiene muchas más consecuencias que un simple cambio de cromos por el apoyo de los independentistas a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y el principal damnificado puede ser el Partido Nacionalista Vasco.

2024 es año electoral en el País Vasco y los nervios están a flor de piel. Aún se desconoce la fecha concreta para la celebración de los comicios y las encuestas apuntan a un empate técnico entre el PNV y Bildu. Lo más lógico sería que el PSE apoyara, como viene haciendo, a los nacionalistas para así reeditar un pacto de investidura como el que ha existido en los últimos años.

Pero hay nuevos factores, el primero, evidente, el extraordinario ascenso esperado en las expectativas electorales de Bildu; otro, claro, los pactos de Sánchez con los independentistas, que ensombrecen todas las perspectivas.

El PNV no se acaba de fiar de Pedro Sánchez

Ante esta situación, el PNV no se acaba de fiar y considera que los socialistas les pueden dejar vendidos en el último instante. Esperan que no, pero no encuentran argumentos para descartarlo por completo, sobre todo desde el día siguiente al pacto del PSOE con Bildu en Pamplona. Ese es el espíritu de las palabras de Itxaso Atutxa, la presidente del PNV en Vizcaya, que considera que Bildu pactaría con el PSE-EE tras las elecciones autonómicas vascas para gobernar Euskadi.

Apoya esta afirmación en que el líder socialista, Eneko Andueza, "siempre deja la puerta abierta", aunque no se quiere dar por vencida y apuesta porque el PNV siga liderando Euskadi con la reedición de su alianza con PSE-EE, que no solo ha sido "pacífica", sino también "fructífera".

"En los tiempos que vienen y con esta incertidumbre en la que vivimos, tan difícil de asimilar en el día a día, Euskadi necesita también proyectos firmes, trabajados y que den respuesta a tantos problemas que tenemos cada día como ciudadanos", ha indicado Atutxa, que insiste en que Andueza siempre deja una puerta abierta, "aunque después la cierra con candado prácticamente. Cuando se realiza ya el cambio en Pamplona, parece que esa puerta abierta del Partido Socialista, que yo creo que está abierta realmente a ese tipo de cambios, tiene una necesidad imperiosa por parte de Andueza de cerrarla en la Comunidad Autónoma Vasca", ha indicado.

La presidenta del PNV en Vizcaya no ha querido especular sobre la fecha de los próximos comicios vascos, ha explicado que no le gusta cómo han empezado las elecciones gallegas, "porque la política estatal vuelve a caer allí" y se le va "a privar a los gallegos de hablar de sus preocupaciones y prioridades". "Llegan todos los paracaidistas, aterrizan y hacen una especie de segunda vuelta (de elecciones generales), que parece que en la política española algunos casi demandan", ha indicado.