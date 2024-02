La estrategia del PSOE con los Presupuestos: sortear al PP y esperar a Junts

En el Gobierno de Pedro Sánchez están convencidos de que pueden sortear el veto del PP en el Senado a la senda de estabilidad. Además, reconocen, no saben si Junts apoyará los Presupuestos.

Aprobar los Presupuestos de este año 2024 no es una prioridad, ni mucho menos, para el Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de que la Ley de Presupuestos es, lógicamente, una de las normas más importantes -o la más- que un Ejecutivo puede aprobar, pues de ella depende la inmensa totalidad de su gestión -al delimitar lo que puede aprobar o no-, de las declaraciones que tanto en público como en foros informales vierten los de Pedro Sánchez se extrae una conclusión: si hay Presupuestos bien y si no, pues también. Lo intentarán, sí, pero si no se llegan a aprobar, no será motivo de insomnio para el Gobierno: más bien al contrario, el vía crucis que puede suponer su admisión, ante la previsible cantidad de exigencias que Junts finalmente reclamará, sí puede ser el motivo de un fundado dolor de cabeza.

La pregunta es hasta cuándo podrán funcionar con Presupuestos prorrogados. Porque esta situación se mantendrá el tiempo que dure la actual legislatura. "Los Presupuestos ya están prorrogados", aseveran a ESdiario muy solventes fuentes del Gobierno, sin ningún tipo de remordimiento. En efecto, tal Ley debería estar en vigor desde el pasado 1 de enero. El retraso ya es considerable. "Técnicamente se puede funcionar perfectamente con Presupuestos prorrogados", explican a este periódico, casi con palmario orgullo, fuentes gubernamentales. Y es que los de Pedro Sánchez ya están "acostumbrados" a trabajar en prórroga, inciden.

La economía española crece y supera las previsiones del Gobierno.



En el último trimestre ese crecimiento se aceleró, doblando incluso "a las grandes economías europeas".



Lo cuenta la vicepresidenta primera, @mjmonteroc. pic.twitter.com/De55FHwNUL — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 6, 2024

Sea como fuere, eso sí recalcan, ni la tan polémica como tortuosa Ley de Amnistía, aseguran, está retrasando los "contactos" que ya se están manteniendo entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, "incluido Junts" -desvelan a ESdiario desde el Gobierno-. En suma, la Amnistía no está "obstaculizando" la conformación de la Ley de Presupuestos. No saben, en cualquier modo, cuál será la postura final de los de Puigdemont a la hora de votar en el Congreso la Ley de Presupuestos: "Ya se sabe cómo cambian de posición los de Junts", inciden fuentes consultadas del PSOE.

El veto del PP a la senda de estabilidad en el Senado

Sin senda de estabilidad "no puede haber presupuestos nuevos", inciden a ESdiario fuentes del PP, a no ser que el Ejecutivo use triquiñuelas -recurribles al estar en el limbo de la legalidad- como prorrogar la senda de estabilidad del año pasado o apoyarse en un "informe fantasma" de la Abogacía del Estado, catalogan fuentes populares del Senado, que supuestamente permite usar como objetivos los enviados hace meses en el Programa de Estabilidad para su evaluación por parte de la Comisión Europea.

Los de Feijóo ya han anunciado que votarán "no" a la senda de estabilidad, esto es, a la necesaria base de los Presupuestos. Esto, sin embargo, como avanzábamos en ESdiario, no supone ningún inconveniente para el Gobierno, así lo aseguran los de Pedro Sánchez.

Nuestra política económica nada tiene que ver con la del Gobierno, que cada vez que puede sube un impuesto.



Exigimos al Gobierno que ayude a los españoles.



-Deflactación del IRPF

-Bajar el IVA de luz, carne, pescado y conservas

-Eliminación del impuesto de producción de energía pic.twitter.com/g5u3IwE1X0 — Partido Popular (@ppopular) February 5, 2024

"El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales (...). En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno", se lee en el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que concluye que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".

En ningún caso se menciona, por tanto, que los objetivos los enviados en el Programa de Estabilidad para su evaluación por parte de la Comisión Europea puedan sustituir, como argumenta el Gobierno, a la senda de estabilidad que se apruebe -o no- en las Cortes. Sobre ese informe de la Abogacía del Estado, que en ningún caso puede llegar a ser vinculante, en el que se ratifica tal posibilidad, nada se sabe por el momento. "Lo mostraremos cuando toque", aseguran a ESdiario desde el Gobierno.

Conscientes de ello, desde Génova subrayan a ESdiario, con ironía, que "todo lo malo del Gobierno ya sabemos que es culpa del PP". Y recuerdan fuentes de la dirección nacional del partido que "el PP no tiene que decirle al Gobierno sí a todo por sistema" y menos cuando no han tenido la deferencia, tan siquiera, de llamar para tratar de negociar la senda de estabilidad. "La responsabilidad de que no haya nuevos Presupuestos será única y exclusivamente del Gobierno", sentencian fuentes de la dirección nacional a este periódico.