El referéndum sobrevuela la reunión entre Cerdán y el malversador Turull

El 'número 3' de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, y el inhabilitado secretario general de Junts, Jordi Turull, se han reunido en el Congreso. Desde el PSOE predican máxima discreción.

Cada día es más fácil, parece, penetrar las seguras puertas de la sede de la soberanía nacional. El Congreso de los Diputados acogió este miércoles, con el total beneplácito del PSOE, ni más ni menos, que a un inhabilitado absoluto hasta 2030. Así lo ratificó la Sala Penal del Tribunal Supremo en su última revisión de la sentencia. El secretario general de Junts, Jordi Turull, se encuentra -cabe recordar-, de ahí su inhabilitación para ocupar algún cargo público, condenado por un delito de desobediencia en concurso con un delito de malversación de caudales públicos.

En una reunión, enmarcan fuentes del PSOE a este periódico, "habitual" y "de trabajo", el número 3 de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, y el secretario general de Puigdemont, Jordi Turull, han despachado no se sabe todavía lo qué. Eso sí, rezan los socialistas una máxima "transparencia" a pesar "de la necesaria discreción", aseveran fuentes consultadas por ESdiario. Transparencia y discreción no parece, en todo caso, dos estrategias políticas que se puedan dar -como pretenden- simultáneamente.

El referéndum o "colorín colorado"

"Hoy es una simple reunión de trabajo, no pretendemos acordar ni comunicar nada", ha asegurado el alto cargo del PSOE en declaraciones a los medios a la entrada del Congreso, al tiempo que respondía "evidentemente no" a una negociación sobre el exigido por los independentistas referéndum de autodeterminación. Son declaraciones del mismo Santos Cerdán que, en una rueda de prensa en el pasado mes de noviembre, desde Bruselas, tras sus reuniones con Carles Puigdemont, aseguró que "es una oportunidad histórica" el acuerdo con Junts "para una legislatura de cuatro años", remarcó una vez tras otra.

La semana pasada, sin ir más lejos, se volvió a evidenciar que de "acuerdo para una legislatura de cuatro años" no tenía nada ese contrato con Puigdemont para, tan solo, eso sí, investir a Pedro Sánchez. Cuánto durará la actual legislatura, sin embargo, nadie lo sabe, a excepción de Puigdemont.

Más allá del alcance del acuerdo entre Junts y el PSOE, para mayor gloria de los independentistas y rebajando el "evidentemente no" de Santos Cerdán, ya incluía -cabe destacar- una mesa de diálogo en el que, entre otros aspectos, se tratara el tan ansiado por los de Puigdemont y Junqueras referéndum de autodeterminación. “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”, se lee en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts el pasado 9 de noviembre dentro de los "acuerdos a negociar", a pesar de que, se explicita, el PSOE, por su parte, "defenderá el amplio

desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006". En todo caso, la negociación del referéndum de autodeterminación está encima de la mesa.

En suma, hubieran hablado este miércoles Santos Cerdán y Jordi Turull de un referéndum de independencia de Cataluña o no, la negociación del mismo ya es algo pactado entre PSOE y Junts que, tarde o temprano, se acabará produciendo. Máxime cuando hace escasos dos días, el propio Jordi Turull afirmó que "sin referéndum, la legislatura, colorín, colorado". Más claro agua.

Jordi Turull cataloga de "productiva" la reunión con Santos Cerdán

Y salió bien la reunión. El secretario general de Junts ha afirmado que la reunión que ha mantenido con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha sido "productiva" aunque ha asegurado que todavía tienen "mucho trabajo por delante" y habrá muchos más encuentros en Madrid, en Barcelona y también "fuera de España".

Lo que está claro es que "evidentemente no" la negociación sobre el referéndum de independencia no está "colorín colorado".

Además, ha hecho gala Jordi Turull del mismo secretismo que ejerce el PSOE: dice que en Junts no hacen declaraciones mientras negocian y solo hablan "cuando hay un acuerdo o un desacuerdo". No ha aclarado, pues, si ha hablado con Cerdán sobre el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Lo que está claro es que evidentemente no la negociación sobre el referéndum de independencia no está colorín colorado.