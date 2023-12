Ibarra alerta del plan oculto de la amnistía: crear una España confederal

El ex presidente de Extremadura se suma a los socialistas históricos que se oponen a los planes de Sánchez con Puigdemont y alerta del “error” de “considerar leales a los independentistas"

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, uno de los dirigentes históricos del PSOE, se ha sumado a las voces de otros compañeros suyos como Felipe González, Alfonso Guerra o José Rodríguez de la Borbolla y en un artículo en el Diario de Sevilla ha alertado de que la Ley de Amnistía que promueve Pedro Sánchez tras su pacto con Carles Puigdemont "no es sólo una apuesta por la desigualdad, sino que esconde la redefinición confederal de España”.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra indica que el objetivo de los acuerdos del PSOE con los independentistas “es tener a Cataluña y País Vasco como naciones confederadas y de esa manera, los que más tienen se quedarán con lo que ya tienen y van a tener, y los que menos tienen, tendrán menos todavía". El ex presidente de Extremadura censura así el acuerdo para que Cataluña recaude todos los impuestos o el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco.

El dirigente socialista recuerda además que los independentistas “no son leales” ni de fiar. "De igual forma que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con los españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y su deslealtad con los españoles", señala sobre los nacionalistas.

Además, Juan Carlos Rodríguez Ibarra subraya que el hecho de que un parlamento autonómico se considere una nación no implica que eso sea verdad o legal. “El parlamento extremeño podría acordar hoy que los extremeños somos extraterrestres y la votación sería libre, legítima y democrática, pero eso no convertiría a los ciudadanos extremeños en extraterrestres", reflexiona el ex presidente de Extremadura.