Destapan al marido de Ada Colau como un “violento” que amenazaba a periodistas

“Hemos tenido que salir corriendo de la sala”, relata Antonio Martín Beaumont sobre la pareja de la ex alcaldesa de Barcelona. Elisa Beni confirma: “nos increpó”

La tertulia política del programa Espejo Público de Susanna Griso en Antena 3 sacó a relucir un dato que no deja en muy buen lugar a la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su entorno como su marido, que al parecer tenía por costumbre amenazar a periodistas cuando su mujer había sufrido una entrevista dura, dato que confirman tanto informadores de derechas como de izquierdas.

De esta forma, el director de ESdiario, Antonio Martín Beaumont, revelaba en Espejo Público que “yo conocí a Ada Colau y a su entorno en programas de televisión y son violentos”. “Esa noche tuve que marcharme de la sala de La Sexta Noche porque le habían hecho una entrevista dura a Colau y su marido estaba a grito limpio”, indica Martín Beaumont.

Elisa Beni, que no es sospechosa de ser de derechas, le da la razón y señala que “ahí los que fuimos acogotados fue otro periodista y yo”. “A ella no le gustó que estábamos en la misma fila de la izquierda que Ada Colau y que llegáramos a debatir con ella porque no nos gustó su planteamiento”. “El marido nos increpó cuando llegamos a la sala”, subraya Elisa Beni.