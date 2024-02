Más lío catalán: dos ex consellers, al banquillo por quedarse obras de arte

Lluís Puig y Santi Vila, ex consellers de Cultura de Puigdemont, irán a juicio por apropiarse y no entregar las obras del monasterio de Sijena en Huesca que estaban en el Museo de Lleida

Por si fueran pocos los juicios e investigaciones de los miembros de la Generalitat implicados en el proceso independentista en Cataluña, ahora hay que añadir otra causa más contra dos de los ex consejeros de Carles Puigdemont: en este caso los de Cultura, Luís Puig y Santi Vila. En realidad no es una nueva causa sino un avance de una que llevan arrastrando desde el año 2016 y sobre una polémica histórica que se remonta hasta los tiempos de la Guerra Civil.

En el año 2016, la Audiencia Provincial de Huesca condenó a través de una sentencia a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a devolver las valiosas pinturas murales románicas de la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena. Tras varios recursos presentados por parte de los acusados, finalmente se ratificó que los dos ex titulares de Cultura desobedecieron por partida doble: primero no devolviendo las obras y después no haciendo caso a las resoluciones judiciales.

Fue Santi Vila el primero en ser notificado para trasladar estos bienes artísticos que se encontraban una parte en el MNAC y otra en el Museo de Lleida. Vila trasladó las obras del primero pero no las 44 piezas del segundo. Fue entonces requerido para entregarlos pero según el fiscal se negó. Tras su salida del Ejecutivo catalán se notificó el asunto a su sucesor, Lluís Puig, pero siguieron sin entregar dichos bienes artísticos.

Pues bien, ahora, casi 8 años después, la Fiscalía manda definitivamente a juicio a ambos. A los dos les atribuye un presunto delito de desobediencia a resoluciones judiciales y en el caso de Vila también lo considera responsable de un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales. También se les impone una fianza para cubrir eventuales responsabilidades civiles que asciende a los 17.250 euros para cada uno.

"Lo que es seguro es que no se podrá acreditar en ningún momento que hubo un ánimo de desobedecer. Hicimos las cosas lo mejor que supimos procurando respetar las leyes catalanas", ha comentado Vila tras conocer la noticia durante una entrevista en la Cadena SER de Cataluña. Además, ha asegurado que lejos de ser un contratiempo es una buena noticia porque el caso les tenía comprometidos “dinero, esfuerzos y la capacidad de tomar decisiones”.

Un conflicto que viene de lejos

Como decimos son casi ocho años desde que se iniciara el largo proceso judicial pero son muchos más desde que comenzó el conflicto entre el Gobierno catalán y el Monasterio de Santa María de Sijena. Fundado en 1183 por la reina Sancha de Castilla, esposa del rey Alfonso II de Aragón, fue levantado para las religiosas hijas de las principales familias de la nobleza aragonesa y catalana. En 1923 el Monasterio es declarado Monumento Nacional y su patrimonio queda protegido.

Real Monasterio de Sijena, en Huesca.

Sin embargo, durante la Guerra Civil, fue incendiado y su patrimonio arrasado. La Generalitat de Cataluña contaba por entonces con una unidad de recuperación de patrimonio que envió lo que se salvó a Lleida y lo que se podía restaurar a Barcelona. Nunca más han vuelto a su lugar de origen y es por ello por lo que lucha el Ayuntamiento de este pequeño pueblo oscense.