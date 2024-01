La destinataria del último mensaje de amor de Sandra Barneda en la tele impacta

La presentadora de Telecinco está atravesando una etapa dulce de su existencia a todos los niveles y no ha dudado en desvelar la identidad de la destinataria de su último gesto de cariño.

Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, Sandra Barneda se dejó caer en el evento donde Samsung presentó su primer lanzamiento de 2024 y confirmó que está saboreando una etapa súper dulce de su existencia a todos los niveles.

"Trabajo, amor todo bien. Salud que es muy importante, la gente de mi entorno y mi familia bien, momento para disfrutarlo. No es fácil permitirte disfrutarlo si te va bien, disfruta y cuando no te va bien también hay que decirlo", confesó cuando los reporteros le preguntaron por este momento tan bonito en su vida.

Además, no dudó en hablar abiertamente sobre el último mensaje de cariño que envió desde el plató de Así es la vida, reconociendo que la destinataria de este guiño amoroso era "mi madre, me ha enviado unas gafas nuevas que se ha comprado la mujer y le he dicho, mamá es que estás espectacular".

Y es que con el paso del tiempo la presentadora se ha dado cuenta que "a las madres siempre hay que enviarles mensajes de amor" porque es ahora cuando es consciente del placer que le da "poder hablar con ella lo disfruto a cada segundo, qué haría si no tuviera un móvil por ejemplo ella está lejos. Nos olvidamos de estas cosas".

Sandra Barneda disfruta del buen funcionamiento de "La Isla de las Tentaciones"

Lo cierto que Sandra Barneda está atravesando una etapa plena y feliz de su existencia a todos los niveles, sentimental y también profesional. Y es que no solo el magacín de sobremesa Así es la Vida se sigue consolidando poco a poco, sino que La Isla de las Tentaciones se está convirtiendo en uno de los pocos formatos que dan alegrías y liderazgos a Telecinco.

'La isla de las tentaciones' (17,7% y 1.401.000) LÍDER ABSOLUTO DE SU FRANJA en @telecincoes



🔥 Emisión de prime time con mayor cuota de la temporada



🔥 Es también líder del TC (24,6%) y menores de 55 años (28,3%)



🔥 A 7 puntos de la segunda opción pic.twitter.com/jqBdKIr88Z — Mediaset España (@mediasetcom) January 18, 2024

Así se demostró este miércoles noche sin ir más lejos. Hacía mucho tiempo que la de Mediaset no lograba liderar el horario de máxima audiencia de una manera tan cómoda, con un 17.7% de cuota de pantalla y 1.401.000 espectadores, a bastante distancia del Serial Lover de Antena 3 (9.9% y 1.057.000) y de la película Despierta la Furia de La 1 de TVE (10.9% y 1.084.000).