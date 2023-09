Alfonso Guerra se rebela contra Sánchez: "la amnistía es insoportable"

En la entrevista a Cope, el exvicepresidente a dicho que si el PSOE acepta la amnistía significará asumir que "la democracia es represora y los golpistas son los demócratas". "Es muy grave"

Alfonso Guerra se ha despachado en el programa de Herrera. Protagonista sin duda del programa de la Cope de esta mañana, el socialista ha dejado claro su parecer respecto a la estrategia de Sánchez para perpetuarse en el poder. Guerra ha tirado de claridad e ingenio para soltar su opinión, que se suma a la de otros socialistas veteranos, que a lo largo de los últimos días se están enfrentando al presidente en funciones.

Los felipistas continúan mostrando su malestar con la ley de amnistía exigida por Carles Puigdemont para reeditar el Gobierno de coalición PSOE-Sumar. El exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general Alfonso Guerra ha pedido "como ciudadano demócrata y socialista" a Sánchez que no acepte la amnistía que exige el líder independentista porque es "insoportable". "Me rebelo contra eso, esta amnistía es la condena de la Transición", ha zanjado este jueves.

Para Guerra, la ley de amnistía "es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y la transición para que siguiera adelante el país". En la entrevista a Cope, el exvicepresidente a dicho que si el PSOE acepta la amnistía significará asumir que "la democracia es represora y los golpistas son los demócratas". "Es muy grave, no lo hagan", ha reiterado.

Para Guerra, la amnistía que "plantean los nacionalistas" es una "polémica tramposa" porque, antes de debatir si cabe o no en la Constitución -"que no cabe en absoluto"- conviene "valorar si esa amnistía es justa, si es un acto puro o impuro". "Cuando se concede la amnistía en el 77 es porque termina un régimen autoritario y llega uno democrático, todo lo antiguo lo borramos porque se estaba luchando contra un régimen no democrático", ha explicado.

Con la amnistía de Puigdemont, al que se ha referido como "golpista" y "gánster", se "pretende pasar de un sistema democrático a uno no democrático y borrar 45 años de democracia". "Es terrible, yo no me resigno, yo me rebelo contra eso: quieren destruir el régimen del 78 y soportar eso es imposible".

Guerra se ha mostrado perplejo porque el "1.6% de la población" —el porcentaje de votos que obtuvo Junts el 23-J— "someta al país".

"Lo que no es comprensible es que dos partidos que tienen el 73% del Congreso de los Diputados [PSOE y PP] no sean capaces de ponerse de acuerdo en nada",

Además, ha lamentado, a la vez que ha pedido "acuerdos concretos" entre populares y socialistas. El exvicepresidente cree que los dos partidos mayoritarios deben "reducir el papel completamente injusto de los partidos nacionalistas".