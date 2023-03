Otro desplante: Sánchez ni contesta a las cartas de López Miras por el trasvase

El presidente del Gobierno vuelve a evidenciar su falta de interés en buscar una solución más favorable para todas las partes implicadas ignorando al máximo dirigente murciano.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha vuelto a poner en evidencia el interés nulo que tiene Pedro Sánchez de tratar un tema tan importante como es el del trasvase Tajo-Segura, aunque con las últimas decisiones tomadas por su Gobierno parece bien claro que no le importa que los habitantes de esta región y de la zona del Levante salgan perjudicados. No contento con ello, ni se digna a contestar las cartas que le envía el máximo dirigente murciano pidiendo una solución más favorable para todas las partes y que no solo beneficie a una de ellas.

Y es que, tal y como publica El Español, López Miras ha enviado hasta 10 cartas al presidente del Ejecutivo para que se reúnan y tratar el tema, pero tan solo ha recibido respuesta de una. Una contestación negativa y que solo tenía una opción posible: cerrar la puerta a cualquier encuentro. Por ello, el presidente murciano, sus paisanos y sus vecinos de la Comunidad Valenciana están hartos y llevan pidiendo mucho tiempo esos cambios.

Varios regantes con pancartas durante una concentración para evitar que recorten el trasvase Tajo-Segura

Por ello el Ejecutivo murciano mueve ficha y aprobará la semana que viene el recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra lo que consideran una decisión "arbitraria y sectaria" del Gobierno de España para recortar el trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, durante los Desayunos Informativos de Europa Press. En concreto, el Gobierno murciano está preparando este recurso y lo aprobará en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo jueves, 23 de marzo, tal y como ha avanzado el mandatario popular.

López Miras, que ha estado precedido en su intervención por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado que el Gobierno murciano va a llegar "hasta donde sea necesario" en la defensa del trasvase Tajo-Segura. A su juicio este Gobierno de España ha demostrado que "cuando quiere hacer algo, lo hace". Eso sí, tiene que interesarle y entonces incluso se pueden "saltar principios democráticos" y "tomar decisiones trascendentales para el conjunto del país sin una mínima mayoría".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Ha considerado que, si el presidente del Gobierno nacional, Pedro Sánchez, quiere "cerrar" el trasvase Tajo-Segura, "lo va a hacer" porque "ha sido capaz de eliminar el delito de sedición a petición de los sediciosos" y "ha sido capaz de rebajar la malversación a petición de los corruptos".

El presidente de Murcia dice que Sánchez ha instalado un "estado de bronca y confrontación" llevado por unos "intereses políticos" y se dirige a Feijóo: "Somos mayoría los que pensamos que España te necesita ya, presidente" #EPDesayunoLópezMiras pic.twitter.com/KKvOBho9z5 — Europa Press (@europapress) March 14, 2023

Además, López Miras cree que Sánchez será capaz de "cerrar el trasvase" porque, "para cambiar una ley que está rebajando penas a agresores sexuales y sacando de la cárcel a violadores, estamos asistiendo a este espectáculo".