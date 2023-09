La vida sigue igual: primer pleno y primer repaso de Ayuso a Mónica García

La presidenta madrileña ha vuelto a "poner la cara colorada" a la oposición, especialmente con el feminismo que supuestamente defienden y presumen llevar por bandera allá donde van.

Este jueves ha vuelto la actividad a la Asamblea de la Comunidad de Madrid con el clásico pleno que se celebra todas las semanas en este día de la semana. Un pleno que frenó su rutina debido a las elecciones autonómicas del 28 de mayo, en las que de nuevo Isabel Díaz Ayuso salió elegida presidenta de la región con mayoría absoluta, y que ahora vuelve con el mismo panorama: con Ayuso dominando la escena frente a los ataques que llegan en vano desde el otro lado de la sala.

Ataques muchos de ellos que, como era habitual, tienen otra vez de protagonista a Mónica García. La líder de Más Madrid ha vuelto a la carga desde el minuto uno. Ella misma avisaba que no iba a dar los 100 días de cortesía al nuevo Ejecutivo. Ayuso, por su parte, se ha sorprendido por ello y ha destacado que no ha parado de faltar al respeto cuando en esta primera sesión suele haber cierta cortesía. Pero, como dice el dicho, donde las dan las toman. Si Mónica García ha vuelto con la escopeta cargada, la máxima dirigente popular no ha dudado en responder.

El momento más significativo ha sido cuando la representante de Más Madrid ha asegurado que el Gobierno que dirige Díaz Ayuso “está muy verde”. La presidenta popular ha recogido el guante de su rival política y le ha contestado con una frase que ha puesto “colorada”, literalmente, a Mónica García. Y es que, y mira que el resultado fue claro y aplastante, no aceptan todavía la derrota.

Nueva legislatura en la Asamblea de Madrid y la vida sigue, a Dios gracias, igual.



💥BRUTAL: Ayuso pone 'colorada' a Mónica García. pic.twitter.com/LszZYHWRtw — Girauters 🇪🇸 (@Girauters) September 14, 2023

Después de esta magnífica respuesta, Ayuso ha continuado con su discurso para retratar, una vez más, al feminismo más extremista y sectario, aquel que se echa a las calles dependiendo si les conviene o no. Un feminismo del que presumen desde formaciones como las de García.

Malos tiempos para el feminismo de la izquierda. pic.twitter.com/eJdeL3Hwwh — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 14, 2023

Es por ello que les ha recordado por ejemplo la última rebaja bochornosa a un agresor sexual gracias a la norma estrella de la izquierda, representada en este caso por una orgullosa de la misma Irene Montero. Además en el caso más mediático y por el que se supone se creó la ley del solo sí es sí: el de ‘La Manada’. También por supuesto al Tito Berni y su gusto por la noche y las chicas de compañía. Dos casos por los que el feminismo no ha salido a la calle.

Ayuso: "Estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas"https://t.co/azYcZAS1J2 pic.twitter.com/MeWigx0p3q — Europa Press TV (@europapress_tv) September 14, 2023

Por otro lado, la presidenta de la región capitalina también ha criticado el supuesto ecologismo de García y su afán por gritar la “emergencia climática de Madrid” a los cuatro vientos, ironizando también con que en verano haga calor en la capital.