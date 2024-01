El PSOE sí pacta con Vox cuando quiere: moción en Madrid con corrupción incluida

Los socialistas embaucan a un edil de Vox descontento con su partido e investigado por malversación y estafa para echar al alcalde del PP en la localidad de Los Santos de la Humosa.

Los Santos de la Humosa, un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid cercano a Guadalajara de unos 3.000 habitantes, ha pasado a la primera plana informativa durante las últimas horas debido a lo que está pasando en su Ayuntamiento. Allí, tras las últimas e igualadas elecciones en las que el PSOE ganó por menos de 70 votos al Partido Popular, los populares pactaron con Vox para que obligaran al principal personaje de esta historia, Daniel Moreno, a votar en su favor para hacerse con la alcaldía. Y sí, han leído bien, “obligaran”. Les explicamos la historia que ha acabado con PSOE y Vox en el mismo bando.

En las negociaciones para conseguir el apoyo de Moreno, desde el PP se negaban a incluirlo en el nuevo Gobierno porque la Fiscalía tenía abierta una investigación por malversación y estafa sobre el representante del partido de Santiago Abascal. Ante la negativa personal del edil, los populares se pusieron en contacto con la dirección regional de Vox que, tras unas negociaciones, acabaron obligando a Moreno a apoyar a Lázaro Polo para que se convirtiera en alcalde. De esta manera y tras el lío, el pasado mes de junio Polo fue reelegido alcalde con los votos del PP y Vox.

Daniel Moreno siguió intentando entrar en el Ejecutivo, pero tras las negativas constantes del PP y la falta de apoyo de Vox, decidió darse de baja de la formación y quedarse en el Ayuntamiento como 'no adscrito', dejando el panorama en cinco concejales del PP, cinco del PSOE y él como independiente. Es en este momento, sin importar el pasado más que reciente ni los antecedentes de Moreno, cuando los socialistas de este municipio vieron la oportunidad de intentar convencer al ex de Vox para hacer una moción de censura contra el alcalde.

El alcalde del PP de Los Santos de la Humosa, Lázaro Polo.

Dicho y hecho. Este pasado 12 de enero presentaban el escrito de la moción de censura (que se llevará a cabo el viernes 26 de enero) firmado por los cinco ediles del PSOE y Daniel Moreno, proponiendo la destitución del actual alcalde y la elección en su lugar de la socialista Carolina Urtasun. Aluden a que el ex representante de Vox recibió presiones y amenazas por parte de su partido para elegir al alcalde y que eso constituye un ejemplo de “falta de limpieza democrática”.

Desde el PP lo tienen claro: el PSOE ha visto la oportunidad de arrebatar el consistorio a los populares, dominantes en tierras madrileñas con 115 -contando todavía esta localidad- de los 179 municipios de la Comunidad, y ha ofrecido un puesto en el nuevo Gobierno a Daniel Moreno.

Alfonso Serrano carga contra la desesperación de Lobato

El asunto ha traspasado la política local y ha pasado a la regional. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha calificado este viernes de "desesperación" por parte de su homólogo socialista Juan Lobato el episodio acontecido en Los Santos de la Humosa, con el PSOE pactando con un edil que aunque ya no esté en Vox es evidente que se fue no por motivos ideológicos sino porque no le daban lo que quería. Algo que en cambio sí han hecho los socialistas sin importar la ideología o esa investigación por corrupción que recae sobre este edil en cuestión.

Me he dado una vuelta por Los Santos de la Humosa con Lázaro, su alcalde. La gente indignada por ese pacto oscuro del PSOE con el candidato de VOX de 2023 imputado por corrupción, para lograr la alcaldía ¿Qué esconden? pic.twitter.com/lmdbjYXZfD — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) January 19, 2024

El propio Alfonso Serrano ha estado esta mañana en este pueblo madrileño para mostrar su apoyo y el del partido a Polo, que ha cargado contra lo que define como “un PSOE sin escrúpulos que está pactando incluso con imputados por casos de corrupción”. Ha agradecido el gesto de Serrano y ha mandado un mensaje a aquellos vecinos que no estén de acuerdo con lo que está sucediendo: “Invito a todos los vecinos que nos están mostrando su apoyo ante la indignación de este caso a que salgan a la calle, para expresar y decir lo que realmente piensan. Porque esto hay que pararlo de alguna manera y nosotros vamos a utilizar todos los medios legales para que no siga adelante”.