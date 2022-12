Nieves Concostrina, locutora de la SER, llama “inútil” al Rey y sale escaldada

La historiadora y colaboradora de la radio de PRISA ha insultado a Felipe VI en un podcast y las redes se le echan encima: “Esta fue la que pidió dinamitar el Valle de los Caídos”

Nieves Concostrina la ha vuelto a liar. Esta vez, atacando e insultando como pocas veces se ha visto al Rey Felipe VI tras su discurso de Navidad. De hecho, la historiadora que colabora en una sección fija diaria en el programa “la ventana”, dirigido por Carles Francino en la Cadena SER, ha llamado “inútil” al Jefe del Estado, al tiempo que ha asegurado que “no sirve para absolutamente nada”.

“Es vergonzoso lo del Tribunal Constitucional, y tenemos un rey vergonzoso también. Es un señor que bueno… siempre se ha demostrado que no sirve para absolutamente nada”, ha espetado Concostrina en el podcast “Pandemia digital”. “En estos momentos debería hacer algo para remediar la situación y no lo está haciendo. Desde mi punto de vista es un absoluto inútil. Y como está todavía vigente el delito de injurias a la corona, pues ya puede estar llamando la Guardia Civil a mi casa”, añadió seguidamente.

“Pero este señor es un inútil que está dispuesto a salir cuando la ultraderecha le da la orden, se pone delante de una cámara y dice “¿A ver, qué hay que decir? Además, este es un señor que aunque le llaman ‘el preparado’, con toda la mala leche del mundo, tiene una preparación intelectual absolutamente deficiente, igual que todos los Borbones. No vienen preparados y yo creo que no conocen ni sus propias instituciones”, subrayó por si no fuera poco.

“En aquel famoso mensaje del 3 de octubre de 2017, el rey comenzó diciendo algo así como “estamos viviendo muy graves momentos para la democracia”. ¿Y este no te parece un grave momento para la democracia? ¿O estás mas pendiente de preparar tu próximo viaje y que no nos enteremos?”, ha terminado por espetar la historiadora. Una colaboradora de la SER muy criticada en su día por decir que el Valle de los Caídos “era una mierda” y que debería de ser “dinamitada” cuanto antes. Algo que le ha valido una ristra de contestaciones y respuestas a sus ataques.