La campaña “a la carta” de los barones socialistas

En este 2023 eminentemente electoral, los socialistas se plantean varios retos: ganar a las encuestas y evitar el desplome que les auguran varios sondeos

Por eso, como ha venido haciendo a lo largo de su carrera política, en esta ocasión también tiene previsto adaptarse a las trampas y las curvas que le depara el sendero electoral, para evitar derrapar o descarrilar. Así, la primera adaptación pasa por dar libertad de actuación a muchos de sus barones.

La mejor manera de evitar un motín es permitir que la tripulación vea protegidos sus intereses y… darles doble ración de ron, que ya vendrán tiempos mejores, o peores, según el territorio.

Suerte a los barones

Viendo que Ximo Puig demostró que piensa ir a la suya, que tanto Javier Lambán como Emiliano García Page están casi obligados a manifestar su rechazo a las compañías del PSOE, tanto en el gobierno como en el Parlamento y, por supuesto, a las reformas exprés del Código Penal y que hasta el madrileño Juan Lobato se muestra crítico con esa legislación hecha a medida para la parroquia independentista, en la cúpula socialista han decidido desearles suerte a sus barones y dejarles su espacio, su margen de actuación dentro de unos límites (no vayan a pasarse de la raya, como hizo

en su día Lambán). Se acepta y se entiende la crítica, así como también se prepara agenda presidencial intensa, que impedirá a Sánchez estar “demasiado presente” en esa campaña electoral, pensando muy mucho sus apariciones, que sus colaboradores dan por seguras en Barcelona y tal vez alguna otra plaza catalana, en el País Vasco, la ciudad de Sevilla y, pese no ser precisamente bastión sanchista, en Madrid, que es donde siempre militó y sigue militando y habitando el presidente del Gobierno.

Manual de campaña

Apenas dos fines de semana de apariciones en campaña electoral y algún acto sectorial fugaz es lo que se perfila en la agenda de Sánchez, mientras los barones esperan que sus electores no les juzguen por las obras y los pactos de Pedro Sánchez con sus asociados, sino por su propia gestión. De hecho, en el manual de campaña de la parroquia socialista hay un solo mensaje en lo que se refiere a Pedro Sánchez: la recuperación económica y las diferencias entre la salida de la crisis anterior y la presente.

Los barones hablarán si acaso de los ERTES durante la pandemia, las cifras de empleo y del papel y el predicamento de Pedro Sánchez en la UE. Punto final. Frente a la estrategia del PP, que pasa por recordar el fin de curso de 2022 y las cesiones al independentismo, amén de agitar el miedo a un hipotético referéndum de autodeterminación en Cataluña que no llegará de ningún modo en 2023, los barones socialistas tienen su propio discurso: su gestión y, en caso de tener que hablar de política nacional, entregarse a la economía.

Entiende Sánchez- y así lo están repitiendo en sus argumentarios a los suyos en el PSOE- que hay que sacar pecho por los logros económicos en tiempos de guerra y crisis. Por ello, se insiste a sus cargos electos en la necesidad de que recuerden todos aquellos discursos catastrofistas que hablaban del hundimiento de la economía española que, finalmente, no se han hecho realidad. Si el

PP lleva a los parlamentos autonómicos mociones o cuestiones que tienen que ver con la política nacional, el discurso del PSOE está ya hilvanado: “el parlamento autonómico trata de lo que le compete. Como ustedes no tienen ideas ni propuestas, hablan de asuntos que no son competencia de este Parlamento”. ¡La de veces que lo habrán puesto en práctica ya en las Cortes de Castilla La Mancha!

Con todo, el equipo de Sánchez acepta la crítica de sus barones, necesaria en campaña ante su propio electorado, y admite que la pérdida del Gobierno en varias de sus CC.AA. provocaría sin duda un aumento de la expectativa de voto del PP de cara a las generales. Con todo, tanto en Moncloa como en la sede socialista de Ferraz, tienen sus esperanzas puestas en el voto municipal, que se realizará en toda España y que, en opinión de varios dirigentes socialistas, puede incluso decantarse en favor del PSOE o presentar un escenario muy empatado entre socialistas y populares, que es el escenario deseado por Sánchez. Lo demás, lo dirán con sus votos los ciudadanos.