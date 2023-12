Indignante: Pedro Sánchez toma el Falcon para viajar 56 kilómetros en Galicia

55,93 kilómetros. Ésa es la distancia en línea recta que hay entre A Coruña y Santiago de Compostela. 55,93 kilómetros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado en el Falcon, el avión oficial. Y todo para participar en un acto de campaña del PSG, el Partido Socialista Gallego, en el inicio de la precampaña autonómica en las filas gubernamentales. Y el PP, claro, ha saltado ante el evidente mal uso de los recursos públicos y emplearlos con fines partidistas.

A través de su perfil en la red social X, el PP ha recriminado a Sánchez que haya "tardado más en recorrer las pistas del aeropuerto que en el vuelo", haciéndose eco de una noticia sobre que Sánchez ha utilizado el Falcon para desplazarse entre A Coruña y la capital gallega, a donde ha llegado tras visitar a primera hora de la mañana las instalaciones del astillero de Navantia en Ferrol.

"Eso sí, la agenda medioambiental, progresismo climático y soltando moralinas en Dubai", le ha reprochado el PP en referencia a la COP28, la cumbre sobre el cambio climático celebrada en Emiratos Árabes Unidos. Para el PP, esta actitud evidencia, además, por qué Sánchez "lo cede todo al independentismo". Para el PP gallego, recurrir al Falcon para ir de A Coruña a Santiago "debe de ser lo que Pedro Sánchez llama transición ecológica".

Vaia morro, tardou mais en percorrer as pistas do aeroporto que no vo.

O seu enorme ego levao a este tipo de accións, vai a Navantia como Presidente e non convida o Presidente de Galicia @AlfonsoRuedaGal rompendo todo o protocolo, e logo colle o Falcon para facer Coruña-Santiago. pic.twitter.com/1OL8w2GjVY