El PP reta al PSOE por el Falcon: exigen comparar los viajes de sus líderes

La desesperación del PSOE ante lo que puede suceder este 28 de mayo es palpable y muestra de ello es el nuevo capítulo, pero seguro que no último, que los socialistas quieren abrir en referencia en este caso al viaje cancelado de Alberto Núñez Feijóo de Valencia hasta Tenerife. Los socialistas tienen obsesión con los vuelos y ahora quieren colgarle el "San Benito" al vecino. Acusan al líder popular de mentir y le pide pruebas de que el vuelo fue anulado, ya que desde la dirección del partido que dirige Pedro Sánchez aseguran que ningún vuelo en el aeropuerto de Manises fue cancelado y los aviones a la capital tinerfeña salieron con normalidad.

Pues bien, fuentes populares consultadas por Esdiario dan esos detalles de los que sospecha el PSOE. De esta manera, apuntan a que el vuelo VLC-TFN FR630 que iba a tomar Feijóo estaba programado por una compañía aérea de bajo coste. El mismo salía a las 17.55h de Valencia con cierre de puertas a las 17.25h. Fue reservado y abonado el 20 de abril junto con el de su acompañante. El presidente del PP, tras su estancia en la capital valenciana, se dirigió al aeropuerto alrededor de las 16.15h tras mantener un encuentro con, al menos, 25 profesionales de los medios de comunicación.

Informado ya en el aeropuerto de Manises de la anulación del vuelo, con las tarjetas de embarque ya emitidas, es entonces cuando se ve obligado a cancelar su acto en Santa Cruz de Tenerife de esa misma tarde por motivos de tiempo evidentes. Una tarjeta de embarque que los populares han hecho pública para demostrar que, a diferencia de Sánchez, elige métodos de transporte más económicos.

Tarjeta de embarque del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para el vuelo Valencia-Tenerife

A través de sus redes sociales se disculpó con los afiliados a través de un vídeo remitido al presidente del PP de Canarias. Como consecuencia buscaron otro billete para desplazarse a las islas.

Se ha cancelado el vuelo regular que me llevaba de Valencia a Tenerife y, lamentablemente, no puedo llegar al mitin que teníamos esta tarde.



No ir en Falcon tiene estas cosas.



Mañana estaré en la isla por la mañana y en Las Palmas a mediodía. Un abrazo al @ppdecanarias.