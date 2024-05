La ministra de Igualdad contra la igualdad: "los hombres no tienen derecho"

La socialista Ana Redondo niega derechos constitucionales a los varones y se hace además un lío con la Fundación de Hombres Maltratados: “no sé si es legal pero no es constitucional”

Ministerio de Igualdad… pero no para la mitad de la población. Así lo ha demostrado la socialista Ana Redondo cuando le han preguntado por la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados. Ana Redondo ha negado hasta el derecho constitucional de los hombres a asociarse, aunque eso sí, sin ningún argumento y provocando el esperpento al no saber ni explicarlo.

En concreto, la ministra de Igualdad, preguntada por si la asociación tiene derecho a constituirse, ha señalado que “legalmente, no lo sé. Ética, moralmente y constitucionalmente, yo creo que no”, algo absurdo, porque si una cosa no es constitucional, no es legal.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre la Asociación de hombres maltratados en Valencia: “No creo que tengan derecho constitucionalmente”

Además, Ana Redondo muestra un profundo desconocimiento de la Constitución y de la propia legalidad. Primero, porque el derecho de asociación está amparado por la Constitución, por mucho que el objetivo de la asociación no le guste al PSOE. Prohibirlo sería prevaricar o caer en una autocracia. Y segundo, porque el propio Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministerio de Interior, dio el visto bueno a la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados que figura en el registro de asociaciones.

Las declaraciones de la ministra de Igualdad no han hecho más que echar más gasolina al fuego de una polémica que el PSOE ha encendido con el bulo de que el PP y Vox han creado y registrado la asociación y van “contra las mujeres”, algo falso.

“Mujeres maltratadas, sí. Pero hombres, no. Con un par de cojones, por su cara bonita. Y a eso lo llaman progresismo. Y si quejas eres machista, y de la fachosfera”, respondían a Ana Redondo defendiendo el derecho de los hombres a asociarse. “Es ministra y es completamente analfabeta en Derecho, no saben lo que es o no constitucional, por eso se pasan la constitución, las leyes y la democracia por el fondo de sus partes, porque para ellos la ley es su opinión, sin más”, señala otra persona sin tanta condescendencia.