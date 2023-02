Ciudadanos, al rescate de la mayoría de Ximo Puig con un "salvavidas pinchado"

La estrategia del partido de Arrimadas pasa por bajar del 5% al 3% la barrera electoral en las Cortes Valencianas, un movimiento que beneficiaría a Podemos. Pero no hay apoyos para aprobarlo

La política hace extraños compañeros de cama, sobre todo cuando se trata de sobrevivir y quedarse en el sillón. Uno puede hacer alianzas con quien menos lo espera. Es lo que está pasando entre Ciudadanos y el presidente de la Geneneralitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. Puig, pese a que gobierna con Compromís y Podemos y los naranjas han sido oposición estos ocho años, podría tener entre manos un negocio común con los de Inés Arrimadas.

La clave de esta unión entre Puig y Ciudadanos es una: la barrera electoral para acceder a las Cortes Valencianas y tener diputados en el parlamento valenciano. Actualmente esta barrera se sitúa en que cada partido obtenga un mínimo del 5% de los votos en toda la Comunidad Valenciana para poder tener escaños. Una barrera que, con lo mal que va Ciudadanos en las encuestas, les deja sin representación según todos los sondeos.

Así que, en un movimiento a la desesperada, la nueva líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Mamen Peris -la anterior portavoz, Ruth Merino, dimitió y ha fichado por el PP- le ha ofrecido a Ximo Puig un pacto para rebajar la barrera electoral al 3% a ver si así Ciudadanos logra salvar algo.

Los socialistas, por su parte, ven en este movimiento una oportunidad de salvar a un socio suyo que está en la cuerda floja: Podemos. En el PSPV-PSOE cunde el temor a que los podemitas no lleguen al 5% en las elecciones autonómicas del 28 de mayo y queden fuera de las Cortes Valencianas, provocando una mayoría de derechas en el parlamento y un cambio de gobierno. Si aceptan la rebaja del 3% que propone Ciudadanos, ese temor se disipa y Podemos saca seguro escaños que luego apoyen a Ximo Puig.

Así que, carambolas de la vida, Ciudadanos le acaba de ofrecer a Ximo Puig una tabla de salvación. Sin embargo, puede ser un salvavidas pinchado y que la propuesta no llegue a ningún lado. Primero, porque para reformar la ley electoral de la Comunidad Valenciana y bajar la barrera electoral al 3% es necesario el voto a favor de dos tercios de las Cortes Valencianas. Y Ciudadanos y el PSOE, aunque sumen a Compromís y Podemos, no tienen esos dos tercios de los diputados.

Con PP y Vox en contra porque ven la maniobra, la clave está en los diputados no adscritos que abandonaron Ciudadanos y una tránsfuga de Vox… Pero estos diputados tampoco quieren dar su voto para salvar a Cs y Podemos, pese a las presiones y cantos de sirena que están recibiendo.

La nueva líder de Cs en la Comunidad Valenciana, Mamen Peris, ni siquiera controla su propio grupo parlamentario, y varios diputados naranjas no quieren ser cómplices de una maniobra que puede facilitar que la izquierda siga en el poder. Incluso se sospecha que Mamen Peris podría estar buscando una contrapartida del PSOE -como que la coloquen si hay un tercer gobierno de Puig- a cambio de esta reforma.

Además, el periodo de sesiones se acaba en breve y prácticamente no da tiempo a aprobar la reforma electoral salvo que se hiciera ya, un riesgo que no quiere correr Ximo Puig -el llevarlo a votación y perder- si Ciudadanos no tiene bien amarrados sus apoyos. Así que, por ahora, todo son ofertas y seducciones por los votos necesarios, pero el tiempo corre en contra de la entente Puig-Ciudadanos por salvarse.