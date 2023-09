Sumar apela ahora a Zapatero para que ayude a negociar con Junts

Sumar da una vuelta de tuerca más en su alocada carrera para no abandonar el Gobierno de la nación. Ahora quiere que el ex presidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero participe en las negociaciones que están llevando a cabo con el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya.

Así lo asegura hoy el dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo de Sumar que está realizando las conversaciones con Junts, Jaume Asens, quien sostiene que Zapatero "podría jugar un rol interesante" en las negociaciones con el expresidente catalán para la investidura del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Así lo ha explicado hoy en una entrevista en 'elDiario.es', en alusión a la petición de Puigdemont de tener un relator, y ha añadido que un encuentro entre Zapatero y Puigdemont en Bruselas "sería una imagen que ayudaría".

La investidura girará alrededor de la amnistía porque es la piedra angular de todo lo demás

Ha asegurado que la reunión entre él y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con Puigdemont en Bruselas sirvió para "allanar el camino y para facilitar que otros después pudiesen transitarlo". A su juicio, la investidura "girará alrededor de la amnistía porque es la piedra angular de todo lo demás", y ha apuntado que si esta es la vía elegida, lo que toca es decidir cuál sería el alcance temporal.

"Igual que el Constitucional fue el origen del problema en Cataluña, ahora puede ser la solución. El que ponga las cosas en su sitio, comenzando por avalar una amnistía", ha aseverado