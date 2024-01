Chapuza de Armengol: no hay traductores el día que se estrenaban en comisiones

La Comisión de Trabajo, concretamente, se ha quedado sin intérpretes en medio de la sesión en el primer día que, precisamente, las lenguas oficiales se podían más allá del Pleno.

Un nuevo error de previsión y gestión hace mella en un Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, presidido por la socialista Francina Armengol. En este caso, la Comisión de Trabajo del Congreso se ha quedado sorprendentemente sin traductores en medio de la sesión que ha celebrado este lunes, la primera de la historia parlamentaria en la que se podían utilizar el catalán, el gallego y el euskera en reuniones de comisión, pese a que la Cámara había anunciado que este servicio estaría disponible hasta en tres salas de comisión a la vez. Pues no fue así.

En este sentido, la comisión ha empezado a las doce de la mañana con la comparecencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y cuando ya habían transcurrido más de cuatro horas del arranque de la sesión, la presidenta de este órgano, Aina Vidal, ha explicado a los portavoces que ya no estaba disponible la traducción simultánea porque los traductores se habían tenido que "ir a otra comisión".

El sistema de traducción había funcionado con normalidad durante la primera parte, en la que tanto Junts como ERC han utilizado el catalán.

Junts ya no estaba y ERC habló en español

"Se nos ha terminado el tiempo de la traducción simultánea", ha anunciado Aina Vidal cerca de las cuatro de la tarde, detallando que los traductores se habían tenido que trasladar a otra comisión. A las tres de la tarde había dado inicio la comparecencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la comisión del ramo.

Vidal ha garantizado a los miembros su derecho a utilizar las lenguas cooficiales pero les ha pedido que, "para facilitar el trabajo" de los servicios de taquigrafía, quien lo hiciera entregara sus intervenciones por escrito, algo a priori complicado, puesto que se trataba de la réplica a la ministra y no de su intervención inicial. Eso sí, nada certifica la exacta coincidencia entre las palabras escritas y las pronunciadas.

No obstante, no ha habido problemas porque en esta segunda parte de la comisión ya no había representantes de Junts, y el de ERC, Jordi Salvador, ha asumido las circunstancias y ha hablado en español sin hacer mención alguna a la falta de traductores.

Yolanda Díaz "se alargó"

Desde el Congreso han alegado que la sesión de la Comisión de Trabajo se había alargado mucho más de lo previsto y han reconocido la falta de previsión en la jornada del estreno de este servicio en las comisiones.

Según han explicado fuentes parlamentarias a este periódico, los servicios de la Cámara se han comprometido a tomar nota para que no se repita una situación similar y, tal y como se anunció, la traducción esté disponible hasta en tres salas de comisión a la vez.