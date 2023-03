Todo el PP recibe con un 'subidón' el fichaje de Toni Nadal: "Es un pelotazo"

La incorporación del tío de Rafa Nadal, el hombre en la tramoya de los éxitos del tenista -y de sus aplaudidos valores- se convierte en una dosis extra de adrenalina para los populares.

En estos tiempos convulsos en los que el sanchismo y el conglomerado Frankenstein ha provocado un deterioro imparable de la política española, es extraño que personalidades independientes ajenas a los partidos acepten la invitación de sumarse al trabajo -más militante o de asesoramiento externo- de los partidos.

El entusiasmo es generalizado y creciente porque Toni Nadal representa a la perfección eso que Feijóo busca en su carrera hacia La Moncloa: talento, trabajo en equipo, transversalidad, experiencia probada, capacidad de sacrificio y, como guinda, éxito contrastado. Y sin estridencias.

Es por eso que el todo PP ha recibido como un subidón de adrenalina el anuncio del fichaje de Toni Nadal por parte de Alberto Núñez Feijóo con destino a la nueva y ambiciosa Fundación con la que el líder popular busca anticiparse y diseñar las líneas maestras de la España del futuro.

"Es un pelotazo", se escucha decir y se transmite por los whatsapp de los dirigentes del PP, el día despúes de difundirse la incorporación a la órbita de Génova 13 del tío y exentrenador del genial tenista y de la periodista Pilar García de la Granja, tan solo los dos primeros fichajes para la entidad que va a dirigir Pablo Vázquez.

🔵 Toni Nadal y @PilarGGranja entran a formar parte de nuestra Fundación.



Dos personas que aportarán toda su experiencia y conocimiento con el único fin de mejorar nuestro país #EntreTodos.



Gracias a los dos.https://t.co/wiWnsHzz69 — Partido Popular (@ppopular) March 13, 2023

Es más, no son pocos los dirigentes del PP que hacen hincapié no tanto en los triunfos de Rafa Nadal, atribuidos a su tío Toni, como la capacidad reconocida de este último para haber logrado que el campeón haya tenido "los pies en el suelo" a lo largo de toda su carrera, no haya tenido un gesto de soberbia o enfrentamiento con un adversario, y haya logrado ser un referente para todos los españoles, más allá de su ideología.

"Esfuerzo y capacidad"

De hecho, de Toni Nadal Feijóo ha reconocido que valora especialmente su amplia experiencia en la gestión deportiva y su firme defensa de los valores de esfuerzo y capacidad, como ha demostrado a lo largo de su exitosa carrera profesional, según señalaba este lunes el propio comunicado del PP.

Nadal, entrenador de tenis, comenzó su trayectoria en el club de tenis Manacor, del que llegó a ser director. Ha trabajado durante 27 años con Rafa Nadal y actualmente es director técnico Deportivo de la Rafa Nadal Academy.

No son pocos los dirigentes del PP que hacen hincapié no tanto en los triunfos de Rafa Nadal atribuidos a su tío Toni como la capacidad reconocida de este último para haber logrado que el campeón haya tenido "los pies en el suelo" a lo largo de toda su carrera.

A lo largo de su carrera profesional, Toni Nadal siempre ha considerado que en la formación de cualquier deportista es fundamental trabajar tres aspectos: el trabajo técnico, la formación del carácter y la formación en valores. Según el PP, este último ámbito es de especial relevancia para Feijóo.

Los populares subrayan en estas horas un palmares inigualable como entrenador. Toni Nadal ha cosechado junto a Rafa el palmarés más exitoso de la historia del circuito internacional de tenis: 74 torneos en total, de los que 16 han sido Gran Slam (10 Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Australian Open), además de haber acompañado a su sobrino en sus éxitos olímpicos (campeón en la modalidad de individuales en Pekín 2008 y en Río de Janeiro en 2016).

Nuevos fichajes

Este martes, el PP ha anunciado más fichajes. Así, incorporará al equipo asesor de la nueva fundación a Teresa Freixes, presidenta de la organización civil Concordia Cívica; a Ramón Gil-Casares, ex embajador de España en Estados Unidos; a Nuno Crato, ex ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza superior de Portugal; y a Javier Santacruz, integrante de la plataforma 'La España que reúne'.

Además, también se incorpora a la fundación Mercedes Fuertes, vocal permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, y Noemí Gámez, letrada del Consejo de Estado, según ha informado el partido en un comunicado.