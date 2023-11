Jordi Pujol reaparece para bendecir la amnistía… e insinuar que lo incluyan

El ex presidente de Cataluña dice que ha sufrido “actitud hostil”, defiende “una amnistía lo más amplia posible” y le sabe mal la postura de su ex socio Felipe González

A sus 93 años, el histórico ex presidente de Cataluña que marcó la política catalana y española en los 80 y 90, Jordi Pujol, ha reaparecido para dar su valoración sobre el tema estrella: la Ley de Amnistía. Como era de esperar, Jordi Pujol ha defendido la medida de Pedro Sánchez e incluso ha insinuado que él mismo podría incluirse presentándose como víctima de lawfare.

"Yo he sido objeto de gente que ha tenido una actitud hostil", ha expresado el ex presidente catalán una entrevista en Catalunya Ràdio, unas palabras que se interpretan como que Jordi Pujol compra el discurso de persecución judicial que defienden desde Junts, aunque sus causas y las de su familia son por asuntos de corrupción, no por el procés.

Jordi Pujol además ha alabado la amnistía de Pedro Sánchez considerando que "está muy bien que hayan planteado el tema de la amnistía lo más amplia posible" y defiende la medida “para la concordia de Cataluña con el Estado, así como para encontrarle un buen encaje”.

Sobre las críticas de Felipe González a la amnistía, con quien Jordi Pujol llegó a acuerdos y tiene buena relación, el ex presidente catalán ha dicho que le ha sorprendido y que “le sabe mal”, ya que tiene "una gran valoración del ex presidente del Gobierno” y sobre Pedro Sánchez ha considerado que “es un hombre muy hábil”.

Jordi Pujol asimismo ha aprovechado para lanzar el discurso independentista de supuesta persecución: “el futuro de Cataluña tiene amenazada su identidad, la identidad de un país es básica. Y la identidad no está sólo en la lengua", pidiendo los recursos económicos necesarios “para tirar un país hacia adelante”.