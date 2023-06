Un Bildu engrandecido se jacta de ser indispensable para el progreso del Estado

Bildu ha presentado a sus candidatos a la elecciones del 23J en un discurso en el que se chulean de ser los gestores de los impuestos de las grandes fortunas, las eléctricas y los bancos

EH Bildu, empoderada tras los resultados electorales del mes de mayo, ha advertido que "sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca y catalana no hay gobierno de progreso posible en el Estado". y se ha presentado además como "la única garantía para hacer frente a la agenda reaccionaria de las extremas derechas españolas".

La bildu ha reunido este sábado en Bilbao a los candidatos que integran sus listas al Congreso y Senado en las elecciones generales del 23 de julio y que, según han destacado, configuran un grupo "plural y comprometido" dispuesto a defender "los derechos del pueblo vasco y de los trabajadores".

Candidatos

En la plancha de Guipúzcoa para el Congreso, repite como cabeza de lista Mertxe Aizpurua, hasta ahora portavoz en el Congreso, seguida Jon Iñarritu, Maddalen Urzelai, Larraitz Ugarte, Pello Urizar y Maddalen Iriarte, candidata a diputada general del territorio guipuzcoano. Para el Senado, se presenta a la reelección Gorka Elejabarrieta, al que acompañan Olaia Duarte y Mario Zubiaga.

Por su parte, Oskar Matute encabeza la candidatura por Vizcaya al Congreso, en la que también figuran Marije Fullaondo, Andoni Rojo, Helena Franco, Dani Maeztu, Izortze Santin, Cesar Fandiño y Ane Muguruza. En la de la Cámara Alta aparecen Jasone Agirre, Pello Zabarte y Natalia Gardeazabal.

La lista alavesa a la Cámara Baja la lidera Iñaki Ruiz de Pinedo. Por detrás, se encuentran Maider García de Vicuña, Iñigo Martínez, Rocío Vitero, Mikel Otero, Ainhize Solaun y Belén Arrondo. Al Senado, concurren Josu Estarrona, Aitziber Salazar y Pablo Vicente.

Control de los impuestos

Del mismo modo, han incidido en que fruto del trabajo de EH Bildu, las haciendas vascas gestionan los impuestos a bancas, eléctricas y grandes fortunas y se ha conseguido que "trasferencias pendientes durante décadas estén hoy gestionadas por los gobiernos de Gasteiz e Iruña".

"Todo ello no sería posible sin el impulso, la voluntad y la fuerza negociadora de las izquierdas soberanistas. Por eso insistimos en la paradoja que supone que, sin el concurso de las izquierdas independentistas vasca y catalana, no hay gobierno de progreso posible en el Estado; no hay políticas públicas de izquierdas", han añadido.

Por ello, Aizpurua y Matute han presentado a EH Bildu como "la única garantía para hacer frente a la agenda reaccionaria de las extremas derechas españolas" y "garantía de avanzar en políticas progresistas".