Sánchez y sus socios arrancan la cuenta atrás para traer a Puigdemont

Este martes ha arrancado en el Congreso el debate de la Ley de Amnistía con su toma en consideración. Patxi López ha defendido la ley ante la ausencia de Pedro Sánchez y Félix Bolaños.

"Abriremos la comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo todo, lo que están negociando, quiénes son los mediadores, cuánto cobran, el contenido de la negociación", anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Y es que este martes arrancó en la sede de la soberanía nacional el debate de una proposición de ley, registrada únicamente por el PSOE el pasado 13 de noviembre, que ningún socialista legitimó con su voto en los comicios del 23J.

Más bien todo lo contrario. Votaron a un PSOE que, Sánchez a la cabeza, no titubeaba al afirmar que "la amnistía no cabe", "eso no es planteable en un estado constitucional, porque sería suprimir el poder judicial", "no va a haber amnistía ni referéndum" y un largo etcétera de rechazos a la que hoy es, en palabras de Patxi López, una "amnistía que alumbró la democracia" o una "política de la esperanza".

Siete razones para decir No a la amnistía:

• Es un fraude.

• Es corrupción.

• Es injustificable.

• Va contra la convivencia.

• Supone una regresión democrática.

• Va contra la separación de poderes.

• Es una humillación a los españoles.#EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/8kLItKmNzk — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 12, 2023

Ciertamente no fue, se escuchaba por el pasillo del Congreso que da acceso al hemiciclo, una sesión tan bronca como se esperaba. Sí con palpable tensión pero, quizás, las fechas -estamos a las puertas del día de Navidad- o que "la gente en casa ya está cansada de tanta amnistía", reconocía un mediático diputado, ocasionó que no se suplieran con las expectativas que muchos habían depositado en el primer Pleno de debate de la medida de gracia.

López 'abandonado' por Sánchez y Bolaños

Sea como fuere, la toma en consideración de la Ley de Amnistía no dejó pocos titulares. Y como crónica de un discurso anunciado, Patxi López no defraudó. Que si "ridículo", que si "engaño" o que si "rabia", y mucho Vox para atacar a Feijóo, un miembro destacado de la dirección nacional del PP asevera a ESdiario que "Patxi venía con el guión escrito de los insultos".

Y el mismo, también, diputado popular, con honda ironía, incidió en que Patxi López va "diciendo que Feijóo le insulta", "¿en qué?", se preguntó por los pasillos de la Cámara Baja.

Patxi López sobre el ataque a la igualdad ante la ley que supone la ley de amnistía: "La igualdad es que un empresario no cobre más que sus trabajadores"



Suena a coña, pero a esto se ha reducido el debate parlamentario con la izquierda en el poder. pic.twitter.com/87M5wLDgDc — Toro Sentado (@ToroenReposo) December 12, 2023

Más allá de los insultos, otro de los temas más comentados durante la sesión plenaria es la "huida" de Pedro Sánchez dejando "solo" a Patxi López en la defensa de la amnistía, se escuchaba por boca de algunos diputados populares. Y es que si bien en la tarde de este martes el presidente del Gobierno se reunía, primero, a las 16:00, con el Rey de Jordania y, luego, tenía un viaje a Estrasburgo para intervenir este miércoles en el Pleno del Parlamento Europeo, "le daba tiempo a pasarse por el Congreso a dar la cara", señalaron algunos diputados consultados. Por su parte, Félix Bolaños sí tenía una excusa mayor: asistió a la sesión de control en el Senado.

La "foto" de Puigdemont entrando en España

En los debates en el Congreso que, de ahora en adelante, se celebren sobre la Ley de Amnistía y que concluirán -si no hay imprevistos de última hora- en su aprobación, se van a fijar las totalmente contrarias posiciones a favor, liderada por el PSOE, y en contra, liderada por el PP, sobre la medida de gracia. Sin embargo, lo que realmente reflejará la "gravedad" de la Ley de Amnistía será "la foto de Puigdemont entrando en España", destaca a este periódico una fuente próxima a Feijóo. Y será ese momento decisivo el que, más que los múltiples debates en el Congreso, "calará en los españoles".

La Ley de amnistía es una vergüenza nacional y un bochorno internacional.



Es el pago a una investidura comprada.



Vengo a decir NO a este atropello a nuestro Estado de derecho y SÍ a la igualdad de todos los españoles.#EspañaNoSeRinde pic.twitter.com/ttfbqWruqK — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 12, 2023

"El Partido Socialista nos tiene acostumbrados a diferentes maniobras para distraer la atención de los españoles; ya lo han hecho antes con Junts, con quien ellos mismos ya revelaron haber estado en conversaciones meses antes de las propias elecciones", subraya una fuente que mora los pasillos del número 13 de la calle de Génova; pero, prosigue, "algo que no van a conseguir evitar es la foto de Puigdemont volviendo a pisar territorio español sin ser juzgado. Esa fotografía retratará por un lado la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, y por otro lado, el quebrantamiento de la igualdad entre los españoles con el único fin de favorecer los intereses personales del Presidente del Gobierno", señala la misma fuente popular solvente.

En conclusión, el PP hará todo lo posible para paralizar la Ley de Amnistía e, igualmente relevante, exigirá la máxima transparencia al Ejecutivo. En este sentido, afirmando que la de este martes "fue la sesión más triste desde el 23-F", Feijóo anunció que el PP pondrá en marcha una comisión de investigación -previsiblemente en el Senado- para que el Gobierno dé todas las explicaciones sobre la amnistía y las tantas incógnitas que engloban a las negociaciones entre el PSOE y los independentistas que todavía no tienen respuesta. Destacar que el PSOE lleva nueve semanas sin dar una rueda de prensa en su sede de Ferraz.