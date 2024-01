La odisea de Pedro Sánchez con sus decretos: ¿dónde está la mayoría progresista?

El Gobierno de Pedro Sánchez negocia 'in extremis' con Junts para sacar adelante este miércoles sus tres decretos. Los de Feijóo reiteran el "no" a un Ejecutivo "intervenido" por Puigdemont.

"Solamente hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE", aseguró Pedro Sánchez a finales de agosto tras reunirse con el Rey Felipe VI en el marco de la primera ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura. Un mantra constantemente repetido desde los pasados comicios del 23J no solo por el actual presidente del Gobierno sino que también por su vicepresidenta segunda y líder de Sumar: "Después de conversar con Puigdemont estoy convencida de que va a haber un Gobierno progresista", aseveraba en septiembre Yolanda Díaz.

Aun aceptando pulpo como animal de compañía, esto es, que el PNV y Junts son dos partidos de izquierda progresista -una total falacia que cae por su propio peso-, este miércoles en una transcendental votación en un Senado que, temporalmente, representará a un Congreso cerrado por obras caerá como un castillo de naipes esa mayoría estable que, a los cuatro vientos, frente a la incapaz investidura de Feijóo, presumen Sánchez y todo su Ejecutivo: es muy posible que los tres decretos que el Gobierno pretende aprobar se topen de bruces con, como gusta decir al presidente del Gobierno, el muro del "no" de Junts.

Y de sacarlos adelante, la conclusión es la misma. Negociando in extremis, a horas de la votación, no queda duda alguna de que este Gobierno, en palabras de Feijóo, está "intervenido" por un "ministro" que todavía vive en el extranjero: Carles Puigdemont. No solo él. ERC, PNV, Bildu y ahora, incluso, Podemos -que también amenaza la aprobación de los decretos- tienen en sus manos hacerle sudar la gota gorda a un Sánchez que, evidentemente, no goza de tal mayoría. Más bien está sometido a un quebradero de cabeza político-estratégico que repercute -negativamente- en el devenir de España ya que, fundamentalmente, afecta a la estabilidad legislativa del país.

En este sentido, este martes la situación se volvió aún más compleja para el Gobierno con la nueva exigencia de Junts: establecer incentivos para las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña durante el proceso independentista yse castigue fiscalmente a aquellas que no regresen. Además, es importante señalar, el no sacar adelante los tres decretos podría poner en riesgo la recepción del cuarto paquete de Fondos Europeos de 10.000 millones de euros. Casi nada.

Feijóo "salvará" a los españoles, no a Sánchez

Por su parte, la estrategia del PP es clara. "No aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios", así ratificaba el líder del PP, Núñez Feijóo, en la mañana de este martes su "no" a los tres decretos del Gobierno.

"Sánchez ha decidido que su Gobierno no sea tal, así se lo advertí, se lo advertimos, en su investidura: que cuando sus socios independentistas lo abandonen no nos busque, ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos de chantajes y de desprecios al referido partido", subrayó el líder de los populares en su intervención ante los barones asistentes al Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Es destacable que la odisea de Sánchez para aprobar, este miércoles, los tres reales decretos no será algo puntual. Al contrario. Esta compleja situación de inestabilidad, tanto como para llamar hasta en tres ocasiones al equipo de Feijóo rogando apoyo al partido sobre el que Sánchez edificó un muro durante su discurso de investidura, se repetirá a lo largo de los cuatro años -si aguanta- de legislatura que restan. No es, tan solo, presente; es el horizonte.

No acudiré al rescate de Pedro Sánchez y sí estaré al lado de la mayoría de españoles en la defensa de sus intereses. pic.twitter.com/QAPj8McX9l — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 9, 2024

"A partir de lo que decaiga mañana, ya veremos si el PP tiene capacidad de proponer algo", proponen desde Génova. Y es que el PP, si bien no ayudará a Sánchez, sí analizará "el contexto y concretaremos las iniciativas que sí son positivas para los españoles", recalcan a ESdiario fuentes de la dirección nacional del PP. Se refieren al anuncio de Feijóo de "salvar" aquellas medidas que ayuden a los ciudadanos en sus "necesidades y en la defensa de sus intereses": rebajar el IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas; y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas.