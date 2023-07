Sánchez en la SER: mitin en bucle que desespera hasta la propia Àngels Barceló

La presentadora no ha encontrado respuesta a la mayoría de sus preguntas ante un líder socialista que ha sido un disco rallado: sin capacidad de improvisar y soltando su discurso preparado.

Se esperaba baño y masaje de Ángels Barceló a Pedro Sánchez en la cadena SER y finalmente se ha quedado solo en baño. El masaje no ha hecho falta dárselo a un presidente del Gobierno en bucle, soltanto su mitin de turno y sin responder a muchas cuestiones que le hacía la presentadora de Hoy por Hoy, a la que se le ha visto desesperada en ocasiones porque su entrevistado solo hacía que irse por las ramas para acabar soltando su speech.

La tónica de los 45 minutos de entrevista ha sido la siguiente: pregunta, más o menos incisiva de Barceló o por temas que molestan más o menos al líder socialista, seguida de una “no respuesta” de Sánchez, que soltaba una frase inicial para introducir su argumentario. Si no lo tenía claro Ángels Barceló cuál era antes de verse las caras ante los micrófonos de la SER, después de la entrevista seguro que lo puede recitar de memoria.

Cada pregunta acababa con uno de los tótems del jefe del Ejecutivo para hacer de menos a la oposición: su campaña solo busca embarrar y hacer ruido para no hablar de los problemas de los ciudadanos ni de sus pactos con Vox; dos opciones: consolidar los avances progresistas o elegir un gobierno “ultraderechizado” que acabará con los derechos y libertades de mujeres, trabajadores, etc..; el contexto ha sido el culpable de todo; y por último que su campaña es perfecta, sin grietas. Sobre esto último la entrevistadora ha insistido en una pregunta, varias veces: “¿Y por qué todas las encuestas le dan como perdedor?” De momento, vamos por partes.

El cara a cara con Feijóo

Como era de esperar, Barceló ha comenzado con el cara a cara que Sánchez mantuvo con Feijóo en el plató de Antena 3. Un debate en la que la periodista dijo que no había ni vencedores ni vencidos a ningún lado de la mesa, sino que habían perdido los ciudadanos. “¿Cómo ha digerido el cara a cara?”, “¿se sintió cómodo”?, “¿cree que le fue bien?”, han sido las primeras preguntas de la presentadora.

Primeras preguntas y ya se le ha visto a Sánchez sus intenciones para las próximas. No ha respondido a lo que le proponían y ha vuelto con el argumento del debate bronco, lleno de mentiras, sin hablar de proyecto de país y como no, culminado con el embarramiento para no hablar de los pactos del PP con Vox.

🎙 Pedro Sánchez, sobre el cara a cara con Feijóo:



“Fue un debate bronco. Una pena que no pudiéramos debatir sobre empleo, crecimiento económico, sanidad, ciencia o cultura”. https://t.co/CdhIy1WC4f pic.twitter.com/IQqv7UuHL2 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 13, 2023

¿Usted subestimó a Alberto Núñez Feijóo?



🎙 Pedro Sánchez: “Uno se prepara los debates y se encuentra con un tono bronco que es distinto a lo que uno esperaba. El ruido impidió hablar de las cosas importantes” https://t.co/CdhIy1WC4f pic.twitter.com/SSaYhLX6mH — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 13, 2023

Barceló le ha preguntado si se vio sorprendido por su contrincante y si lo subestimó a la hora de preparar el debate. Sánchez no responde. De nuevo la carta del tono bronco y las mentiras. Más de lo mismo. Todo menos reconocer, al menos, que Feijóo tuvo un buen papel tal y como coincide la mayoría de la opinión pública. Incluso periodistas de izquierdas, como se presupone a la propia Ángels Barceló, que por sus preguntas de este jueves y aunque no lo dijera en su monólogo del día siguiente al debate, parece que también tuvo la sensación de que el candidato popular fue superior.

El mantra de los pactos PP-Vox

“No es una mera alternancia lo que está en juego. Son dos opciones. Una de un gobierno progresista del PSOE con Yolanda Diaz o una opción ultraconservadora con Feijóo y Abascal”. Esta frase se ha podido escuchar varias veces durante la entrevista. También la de que lo que está pasando en Comunidades como la valenciana o Extremadura es el aperitivo de la indigestión que se avecina o que hay que elegir entre seguir avanzando (lema del PSOE para esta campaña) o meternos en el túnel del tiempo para retroceder 50 años. Afirmaciones cuanto menos exageradas y a la desesperada.

🎙 Pedro Sánchez: “España no puede retroceder, debe avanzar. Estos acuerdos del PP con Vox son un retroceso, una involución” https://t.co/CdhIy1WC4f pic.twitter.com/U53LCb6tp1 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 13, 2023

Eso sí, cuando le preguntan por las palabras de los populares, acusando al PSOE de votar lo mismo que Vox en Murcia para impedir la investidura de López Miras, silencio y volver a sacar Extremadura y Valencia a pasear.

Sánchez y las encuestas

Las encuestas han sido el punto donde más desesperada se ha podido ver a la comunicadora de la SER. Barceló ha abierto la veda de los sondeos, que todos dan por detrás a Sánchez, y le ha dado campo libre para que este desviara la atención, soltara su mitin de turno: reforma laboral, de las pensiones, salario mínimo, etc etc.

La periodista volvía a repreguntarle, en varias ocasiones que sí, que le parecía muy bien el speech del socialista, pero que aún así, con todo lo que supuestamente han hecho, iban muy por detrás en las encuestas. No ha podido encontrar respuesta directa a eso, como al 90% de preguntas anteriores, solo que quedan días de campaña para darle la vuelta.

Àngels Barceló: "¿Qué pasará si pierde las elecciones y no puede gobernar?"



Pedro Sánchez: "Es que las voy a ganar"



AB: "¿Y si no las gana? Ninguna encuesta le da ganador"



PS: "Es que las voy a ganar"



AB: "También quiere gobernar en solitario todo el mundo y acaban pactando" pic.twitter.com/h5cz31YMy2 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 13, 2023

Además, Sánchez ha salido, como no podía ser de otra forma, en defensa de José Félix Tezanos y su CIS, acusando a los medios de comunicación y a las empresas demoscópicas (salvo a 40db que hace las encuestas para el Grupo Prisa, casualmente) de no ser transparentes.

🎙 Pedro Sánchez: “Le doy credibilidad a aquellas encuestas que te dan la materia prima antes, y lo hace 40dB y el CIS. Publican de manera transparente sus datos. Unas veces aciertan y otras no”. https://t.co/CdhIy1WC4f pic.twitter.com/b3sJ0WTMVW — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) July 13, 2023

Entrevista larga y tediosa, escuchando siempre lo mismo, en la que el tramo final Barceló le ha preguntado también qué pasará si el 24 de julio, el día después de las elecciones, se viera fuera de la Moncloa. “No lo pienso porque estoy seguro de que vamos a ganar”, ha contestado Sánchez. La presentadora le ha insistido hasta tres veces pero se ha encontrado siempre con la misma respuesta. Un reflejo de que ahora mismo Sánchez va a tiro hecho, como un kamikaze, con lo que tiene, para intentar salvar la papeleta... y quedarse en La Moncloa.