El PP celebra el informe final de la Comisión de Venecia: "No avala la Amnistía"

Fuentes muy próximas a Feijóo trasladan a ESdiario su satisfacción por el informe final de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía que este jueves se aprobó en el Congreso.

"La Comisión de Venecia evidencia las mentiras del PSOE porque el informe no avala su Ley de Amnistía", aseveran a ESdiario fuentes solventes del PP tras conocer el dictamen final de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, que evaluaba la Ley de Amnistía que este jueves fue, finalmente, aprobada en el Congreso para, ahora, ser remitida al Senado. Ahí, los populares -que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara- tratarán: uno, de retrasar al máximo la tramitación para su aprobación final y, dos, pedir los pertinentes informes preceptivos que, al ser tramitada como proposición de Ley en la Cámara Baja -y acelerar el procedimiento legislativo-, se han hurtado.

#EnDirecto | Bolaños: "La Comisión de Venecia ha resuelto las dudas del PP con la amnistía: no hay ruptura de separación de poderes porque la última palabra la tienen los jueces y tampoco hay dificultad con la igualdad de los españoles porque el fin es la reconciliación" pic.twitter.com/xhlZ3lU9Bh — Europa Press (@europapress) March 12, 2024

"La realidad es que la Ley de Amnistía rebasa los límites del derecho europeo y denuncia que se vulneran la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial", concluyen los populares consultados a tenor del informe de la Comisión de Venecia. No solo eso. "Dijeron que la UE amparaba en su directiva sobre terrorismo la impunidad de graves delitos que van a amnistiar y mentían. Dijeron que se mantenía la separación de poderes y mentían. Dicen que es constitucional y mienten", remarcan desde el PP en clara alusión al relato expuesto, hasta ahora, por el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez para justificar la Ley de Amnistía.

Recuerdan las mismas fuentes consultadas, además, que "la amnistía incluye delitos de terrorismo tipificados no solo en el Código Penal español sino en las directivas europeas. La Comisión de Venecia saca los colores a Sánchez y denuncia que su Ley de Amnistía permite que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados", subrayan desde Génova a este periódico.

"La Comisión de Venecia alerta de la necesidad de acordar a través de una mayoría cualificada la aprobación de una norma de estas características y en ningún caso quedarse en la mayoría requerida simplemente para sacar adelante una ley orgánica. La amnistía requiere una reforma constitucional que el Gobierno no ha planteado", sintetizan desde el PP ante lo expuesto en ese informe final del órgano consultivo.

En conclusión, tal y como venimos analizando desde ESdiario, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, no reflejó la realidad en sus intervenciones. No es cierto que la Comisión de Venecia avale la Ley de la Amnistía, tan siquiera concluyen que sea constitucional o no.