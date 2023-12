Feijóo redobla la exigencia a Sánchez: primero cambio de ley del CGPJ

Feijóo endurece su postura y no se sentará con Pedro Sánchez sin una "garantía más allá de decir que reformará la ley del CGPJ" porque no se "fían" del presidente del Gobierno.

"Primero cambio de la ley y luego renovación del CGPJ", ratifican a este periódico desde el número trece de la calle de Génova. Feijóo endurece, así, su postura y no se sentará con Pedro Sánchez si no muestra "una garantía más allá" de "decir" que va a reformar la ley del CGPJ, subrayan fuentes populares consultadas.

"Si no hay reforma en los términos en los que la hemos planteado, no habrá reunión", estable una persona de la máxima confianza del líder del PP. "Primero reforma de la ley", repiten una y otra vez no desde el PP, justificando que "han pasado muchas cosas" desde "aquella vez" en la que el PSOE y el PP casi llegan a un acuerdo para renovar el gobierno de los jueces. "Por ejemplo, una amnistía", sentencian desde Génova.

La ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a la CE.



Rompe la igualdad de los españoles y la separación de poderes. pic.twitter.com/3FMaVEgiMY — Partido Popular (@ppopular) December 4, 2023

No habrá, por tanto, una renovación del Poder Judicial si no hay "antes" una reforma de la ley de elección de los miembros del Consejo, para, piden desde el PP al PSOE, "despolitizar" el órgano rector de los jueces de acuerdo con las directrices de la Unión Europea que reclaman que "los jueces elijan a los jueces".

"Hoy, lamentablemente estamos muy lejos", confesó Borja Sémper, el portavoz del PP, y reiteró en su postura: "Si Sánchez cambia de posición estamos dispuestos profundizar en la renovación del Consejo, si no, afirma, "no nos sentaremos".