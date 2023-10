Bolaños ataca y el líder del PP en Barcelona le silencia con su respuesta

El ministro de la Presidencia en funciones atacó en redes sociales al PP tras la manifestación en la Ciudad Condal y se ha llevado un serio correctivo por parte de Daniel Sirera.

Este domingo decenas de miles de españoles llenaron las calles de Barcelona para decirle a Pedro Sánchez que "no en su nombre". No en su nombre a la amnistía y no en su nombre a una posible futura autodeterminación por el simple hecho del interés personal del presidente en funciones y del bien político del PSOE. Junto a ellos, en la Ciudad Condal, estuvieron gran cantidad de representantes de varias formaciones para unirse a ese mensaje en la protesta convocada por Societat Civil Catalana.

Allí estuvieron muchos del Partido Popular. Su líder Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el de Murcia, Fernando López Miras acompañaron a los líderes populares catalanes, Alejandro Fernández (presidente del PP en Cataluña) y Daniel Sirera (líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona).

Este último ha sido protagonista tras la manifestación por su contestación a Félix Bolaños, que como uno de los alumnos aventajados del ‘sanchismo’, no pudo reprimir su impulso de atacar en las redes sociales a los populares y a Vox. Como suele ser habitual en estas ocasiones, el socialismo volvió a intentar quitar importancia a lo sucedido en Barcelona y uno de ellos fue el ministro de la Presidencia en funciones.

Daniel Sirera silencia a Bolaños

Bolaños publicó en X (antiguo Twitter) dos fotos de las comitivas de PP y Vox, con Santiago Abascal al frente, y añadió su mensaje llamando a ambas formaciones “partidos nostálgicos del enfrentamiento”. Un ataque al que ha respondido Sirera con una respuesta demoledora que ha silenciado al también encargado de Memoria Democrática del Ejecutivo de Sánchez.

Qué curioso, no te parecíamos “nostálgicos del enfrentamiento” cuando me implorabas que hiciera alcalde de Barcelona a Collboni… https://t.co/NPq6qSTqk8 — Dani Sirera (@danielsirera) October 8, 2023

Un Bolaños que es un experto, como el resto de ministros que han recibido la orden clara del jefe de escurrir el bulto y dar las menos explicaciones posibles sobre la amnistía que están negociando -desde hace tiempo- con los independentistas, en transmitir el mensaje dado desde Moncloa. Lo hace sin escrúpulos y sin problema ninguno, aunque quede retratado. Esta vez ha sido el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona el que ha tenido que salir al paso para frenarle los pies.