El audio del asesor de María Guardiola contra Abascal remueve Extremadura

La empresa de Santiago Martínez-Vares anuncia que dejan de trabajar con la popular tras la filtración en la que ataca duramente a Abascal. La relación PP-Vox entre en una nueva etapa.

Cada día que pasa y cada acontecimiento que sucede parece dejar más a las claras que la relación entre el Partido Popular y Vox en Extremadura está enquistada. Un conflicto que puede afectar a otras comunidades donde ambas formaciones todavía están en negociaciones para constituir los parlamentos autonómicos, como puede ser Baleares, o a nivel nacional, con las elecciones generales a menos de un mes.

También es evidente que María Guardiola, candidata popular en tierras extremeñas, no coincide con la ideología de los de Santiago Abascal. Esto no puede pillar por sorpresa al líder de Vox y los suyos en esta región. Sin embargo, ella nunca ha dicho que no quiera lograr un acuerdo con Vox por la investidura y que siguen abiertos a negociar. Otra cosa es un Gobierno de coalición.

Así lo ha expresado en una carta enviada a los militantes de su formación tras el terremoto que ha provocado la última filtración a la prensa. Una filtración que llega después de los tensos mensajes de Whatsapp entre Guardiola y el candidato de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo.

Se trata de un audio publicado en las últimas horas por OKdiario en el que se escucha a Santiago Martínez-Vares, uno de los asesores de confianza de la presidenta del PP en la Comunidad extremeña. En el mismo, carga duramente contra Vox y en especial contra su líder, Santiago Abascal, asegurando que “Santiago Abascal se va a arrepentir” por “haber cruzado unas líneas” que no debían, haciendo referencia justo antes a su familia. En la filtración el asesor también llega a asegurar que su próximo objetivo y “única obsesión” será acabar con Vox. Un audio al que han contestado los de Abascal en sus redes sociales.

Desde luego atacar a la familia de un adversario es inaceptable.



VOX no lo ha hecho.



De igual manera, la agresividad de María Guardiola y su entorno contra VOX ya está llegando a lo obsesivo. https://t.co/YRW4UoIAGt pic.twitter.com/shmhhZWbTk — VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 25, 2023

María Guardiola manda una carta a los militantes

Después de lo sucedido, la agencia que encabeza Martínez-Vares, Rebellius Words, ha anunciado que deja de asesorar a María Guardiola. La presidenta del PP en Extremadura ha decidido posponer hasta nueva fecha la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional que estaban convocados para este martes y en el que precisamente se iba a abordar el escenario y como actuar después de las fallidas negociaciones con Vox.

En esa carta mandada a sus militantes, ha querido poner hincapié en los "extraordinarios resultados" (un 39% de los votos) que lograron el 28M y que les ha otorgado 28 diputados, lo que les otorga una mayoría parlamentaria que permitiría liderar el cambio de ciclo en la Junta extremeña. En la misma asegura que hará "valer el respeto" de sus votantes.

Por otro lado, Guardiola quiere que este conflicto en su región no envenene ni saque del punto de mira el objetivo principal, que es que Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones del próximo 23 de julio: "Nada ni nadie debe desviar a los populares de esta meta". Por ello ha decidido aplazar estas dos citas porque no quiere que "se utilicen las reuniones de los afiliados para hacer daño a la organización", a la que considera se le está trasladando la presión injustamente.

En cuanto a Vox, no cierra la puerta por completo a las negociaciones porque afirma estamos ante un momento histórico. Sin embargo, las posibilidades ahora mismo son remotas.

Santiago Martínez-Vares dimite para no perjudicar a María Guardiola

La decisión de dejar de trabajar con la candidata del Partido Popular la ha explicado la agencia de comunicación política en un comunicado, hecho público a través de Twitter, donde afirman que no quieren que se vea perjudicada por esta filtración de un audio que pertenece a la vida estrictamente privada y personal y que califican como un “repugnante ejercicio de deshonestidad”.

Así han informado en este texto en la que también quieren desvincular a Guardiola de estas opiniones contra Vox y Abascal, expresando que su colaboración con la popular "se ha limitado a la asesoría de comunicación estratégica" y quieren dejar claro que "en ningún momento" han participado en las conversaciones entre ambas formaciones para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Por último concluyen su explicación agradeciendo a María Guardiola el tiempo que han compartido y se deshacen en elogios hacia ella, definiendo a la candidata del PP como una mujer inteligente, preparada, íntegra y honesta. Por último añaden que también cuenta “con unos firmes y envidiables principios”. Hay que recordar que Guardiola, desde el inicio de la campaña, ha querido marcar su distancia ideológica con Vox en puntos como la violencia machista, ley del aborto o el apoyo al colectivo LGTBi.