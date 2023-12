No es inocentada: el sólo sí es sí baja la pena al violador de una discapacitada

Cuatro años menos gracias a la norma estrella de Irene Montero para este individuo que abusó tan fuerte de su víctima que esta sufrió una "hemorragia masiva" y necesitó atención quirúrgica.

Con la ley de amnistía, la entrega del PSOE a Bildu de Pamplona mediante una moción de censura en su Ayuntamiento a la alcaldesa de UPN, la guerra Sumar-Podemos en su punto álgido, etc, etc…la denominada ley del solo sí es sí pasa más desapercibida. Sin embargo, aunque Irene Montero ya no esté en el cargo y cada vez está más alejada del principal escenario político gracias a Yolanda Díaz y compañía, la obra estrella de la ex ministra de Igualdad sigue haciendo de las suyas.

Lo que podríamos denominar ola de la actualidad, gigante y con nuevos episodios a cada semana que pasa, se lleva todo por delante pero no por ello hay que dejar de remarcar lo que sigue provocando la norma de cabecera de Podemos durante la anterior legislatura. La última: la reducción de condena de 4 años a un hombre que violó a una joven de 22 años con un 48% de discapacidad. Ojalá fuera una broma del día de los inocentes pero no es así.

Según el relato de la sentencia, la violación se produjo después de que la joven y el condenado, de 45 años, se encontraran en un parque. Ella iba acompañada de una amiga, de 12 años, y por ello él la propuso verse al final de esa misma tarde en "un sitio tranquilo para darle besos y abrazos". Ella accedió, asegurando que ya se conocían y pese a las advertencias de su acompañante.

Dicho y hecho. Ambos se vieron en la habitación del hostal pero cuando este hombre se desnudó, la chica le rechazó pero, lejos de aceptarlo, este individuo le quitó la ropa a la fuerza y la violó a pesar de, según la sentencia, la oposición y ruegos de la víctima, que acabó sufriendo graves lesiones. Entre ellas, una "hemorragia masiva" por la que tuvo que recibir transfusiones de sangre; un desgarro vaginal de 10 centímetros por el que fue intervenida quirúrgicamente y daños psicológicos que le han dejado secuelas.

La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó entonces a 13 años de cárcel a este violador, que recurrió primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la sentencia y ante la negativa, al Supremo. Aludía a la falta de explicaciones concretas y a las dudas en el relato de la víctima, algo habitual en estos casos debido al estado de shock tras lo vivido.

La respuesta del TS hablaba de que dicho relato está avalado por los restos biológicos encontrados y la objetividad de las lesiones sufridas. Además recalcó que las "debilidades" achacadas al testimonio de la chica "se explican fácilmente por su discapacidad psíquica". A pesar de esta negativa, debido a la aplicación de la ley del solo sí es sí el TS estudia la condena impuesta a la luz de esta norma y concluye que se le debe rebajar la pena porque la nueva norma "es más beneficiosa" para el hombre.

Y es que cuando fue condenado la pena por agresión sexual oscilaba entre los 12 y los 15 años de cárcel pero con la reforma legal se quedó entre 7 y 15. "Se impone por tanto la aplicación retroactiva de la nueva legislación", resuelve el TS. De esta forma rebajan cuatro años, de 13 a 9, la pena de cárcel.