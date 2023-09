Yolanda Díaz advierte de que "la amnistía no está prohibida por la Constitución"

Afirma que la amnistía sólo puede salir de un pacto histórico, un extremo que dice compartir Puigdemont, y que como tal acuerdo no cabe la unilateralidad

Yolanda Díaz y Carles Puigdemont están cada vez más cerca en sus posturas. Otra cosa es que la sintonía que muestran se materialice y no termine fracturando a la sociedad, cada vez más crispada con las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los encausados por el procés.

En una entrevista que publica este domingo 'La Vanguardia' la ministra de Trabajo afirma que la amnistía no está prohibida por la Constitución y el conflicto catalán puede terminar con un compromiso histórico con el independentismo y la sociedad, una cuestión que, afirma comparte Puigdemont, prófugo de la Justicia y presidente de Junts per Catalunya.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar propone un amplio acuerdo político y social



La también vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar asegura , además, que la unilateralidad "no cabe" en un acuerdo de amnistía, ya que cuando una parte se sienta a negociar ya está renunciando a ella. No obstante, no especificó si los independentistas deben renunciar a esa vía, una de sus exigencias históricas, un aspecto que se da por supuesto de alcanzar dicho pacto.

La ministra se muestra optimista y afirma que el conflicto político catalán puede ser objeto de un pacto político-social con presencia de empresarios, agentes sociales y sociedad civil, un acuerdo que se plasmaría en una Ley Orgánica, ha precisado.

Puigdemont coincide en que se puede producir un compromiso histórico que tiene que ver con la reconciliación, con la convivencia pacífica, con vivir mejor. Ahí me van a encontrar

Al ser preguntada si coincide con Puigdemont en que pueda producirse ese compromiso histórico, ha respondido que sí: "Cuando alguien invoca la doctrina del compromiso histórico está hablando de un pacto. Un pacto que tiene que ver con la reconciliación, con la convivencia pacífica. Un pacto que tiene que ver con vivir mejor. Ahí me van a encontrar".

Por otro lado, ha señalado que no hay una única forma de amnistía, y que en estos momentos se está trabajando en una "para intentar superar conflictos políticos". A este respecto, la vicepresidenta segunda recalca: "No podemos comparar la situación actual con la de 1977. Se equivocan quienes quieren interpretarlo así".

Además, la ministra ha precisado que "hubo debate sobre si incluir o no la amnistía de manera explícita en la Constitución. Hubo una enmienda del Partido Socialista Popular -liderado por Tierno Galván, que acabaría fusionándose con el PSOE-, para incluirla. Esa enmienda no prosperó, lo cual no significa que la amnistía esté prohibida en España. El constituyente decide que una medida de este alcance la tome el legislador ordinario, sabiendo que requiere una ley orgánica y por tanto, una mayoría cualificada. Seamos rigurosos".

"...la voluntad de dialogar y llegar a acuerdos para revalidar el gobierno Progresista..."



En relación a las críticas del ex presidente del Gobierno Felipe González y de otros líderes del socialismo histórico a su encuentro en Bruselas con Puigdemont, Díaz recalca que le extraña que González haga "según qué aseveraciones sobre la amnistía y la Constitución" por la formación jurídica que tiene.

"No hay una única forma de amnistía"

La ministra se explaya en la entrevista en este sentido: "En primer lugar, no hay una única forma de amnistía, en contra de lo que algunos sostienen al equiparar la actual situación con la de 1977. Hay amnistías para facilitar un cambio de régimen político, como ocurrió entonces, cuando transitamos de la Dictadura a la Democracia. Están las denominadas “utilitarias”, como las amnistías fiscales que, con tanta generosidad, aprobó el PP. Y hay amnistías para intentar superar conflictos políticos, que es el marco en el que nos encontramos. Lo siento, pero no podemos comparar la situación actual con la de 1977. Se equivocan quienes quieren interpretarlo así.

El PP, bajo la batuta de Aznar está trabajando contra el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Intenta corregir el rumbo de enfrentar a media España con la otra media, pero no le dejan

Según Díaz, el expresidente del Gobierno José María Aznar es quien manda en el PP, y "bajo la batuta de Aznar. Ha afirmado textualmente que el PP ha abdicado de la política para dedicarse a enfrentar media España contra la otra media, y que Feijóo "ha intentado introducir alguna corrección a ese rumbo y no le han dejado".

Díaz ha apuntado que Sumar "no se limita a consolidar lo avanzado en la anterior legislatura", ya que la gente quiere más derechos y políticas sociales. Y ha descartado que en estos momentos se estén negociando ministerios para un posible Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar: "No estamos hablando de la composición del Gobierno, no estamos hablando de ministerios".

En relación sobre la propuesta de Convención Constitucional que reinterprete el modelo territorial del Lehendakari, Iñigo Urkullu, Díaz ha respondido que le parece una "idea interesante" y que le ha pedido una reunión para hablar de ello.