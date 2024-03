“Puigdemont, tengo un mensaje para ti”: el recado del líder del PP catalán

“Tienes humillado al presidente del Gobierno, pero no te vengas arriba, somos miles de catalanes los que seguiremos plantando cara”, la bienvenida de Alejandro Fernández al prófugo

El ex presidente catalán prófugo, Carles Puigdemont, ha anunciado entre vítores de sus seguidores lo que todos ya esperaban: será candidato a las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo, y tras aprobarse la amnistía y si suma mayoría, optar a presidir la Generalitat de nuevo. Pero no todos van a recibirle con los brazos abiertos. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, le da la bienvenida con un mensaje demoledor.

“Carles Puigdemont, tengo un mensaje para ti”, comienza Alejandro Fernández emulando a los programas de televisión de reencuentros. “Nos conocemos desde hace muchos años y aunque no has sido la alegría de la huerta, es normal que estés eufórico, no es para menos”, continúa el líder del PP catalán.

“Tienes sometido, humillado y chantajeado a todo un presidente del Gobierno de España”, señala Alejandro Fernández a Puigdemont, ero le recuerda que “no te vengas arriba, somos miles los catalanes los que vamos a seguir plantando cara a todo lo que tú significas”.

“Jamás vamos a aceptar que haya catalanes de primera, vosotros, y de segunda, los que no pensamos como tú, que pasamos a ser colonos, ñordos o botiflers”, indica el líder del PP en Cataluña a Carles Puigdemont, señalándole que “pierde toda esperanza, no nos vamos a evaporar, no nos vamos a ir jamás de Cataluña porque es nuestra tierra”.