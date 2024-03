El PSOE no cede y cierra filas en torno a Armengol: "No está en el sumario"

Pese a la exigencia de la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados por parte del PP, la portavoz socialista ha escenificado el apoyo total de su partido a la política balear.

Pues va a ser que no; al menos, por ahora. La presidenta del Congreso de los Diputados, la balear Francina Armengol, no dejará su cargo por mucho que el Partido Popular haya exigido su dimisión. Como anunciaron este pasado domingo, el PP ha expuesto los motivos por los que considera que la expresidenta del gobierno de Baleares no debería seguir ni un minuto más siendo la tercera autoridad del Estado.

Adjuntamos el escrito de petición de dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que @Mtelladof, portavoz del @GPPopular, registrará mañana. pic.twitter.com/CVzgMjKVf6 — Partido Popular (@ppopular) March 3, 2024

Así, este lunes el Partido Popular ha recordado que, como presidenta del Govern, adquirió mascarillas de la empresa 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas', una compañía "nuclear de la trama corrupta" y acelerando el pago pese que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) emitió un informe en el que concluía que las mascarillas no cumplían los requisitos. Aun así, las mascarillas fueron almacenadas y no llegaron a usarse.

Como cualquier acostumbrado a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en la política española, el PSOE ha hecho caso omiso a estas reclamaciones del PP y la portavoz socialista, Esther Peña, ha escenificado el respaldo total del partido a Armengol. "La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguno de los documentos en las que se está trabajando en este caso" ha indicado Peña que considera que se está poniendo en duda el "buen nombre" de la expresidenta balear.

La nueva portavoz del PSOE ha señalado que no hay ningún artículo constitucional ni tampoco del reglamento de la Cámara Baja que diga que Armengol tenga que renunciar. Considera además que el caso "no va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale".

Por tanto ha pedido "dejar de ensuciar el nombre de personas" que a su juicio "no pintan nada" y ha seguido insistiendo en que el portavoz del PP, Miguel Tellado, debe dar explicaciones porque su nombre sí que aparece en el sumario del caso.

Armengol y las mascarillas "fake" de Baleares

Sobre el caso contrario de las mascarillas que llegaron a Baleares, Esther Peña ha defendido que "no existen mascarillas fake", al precisar que las que recibió la administración balear "no eran del tipo solicitado, pero sí eran aptas para su uso". Por ese motivo solo se reclamó la diferencia en el precio entre un tipo de mascarillas y el otro, ha alegado. Ante las críticas de que la reclamación se hizo tarde, ha reiterado que "se hizo en el tiempo legal, con la dificultad de acumulación de expedientes relativos a la pandemia".