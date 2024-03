El 'caso Koldo' provoca un rifirrafe entre Villalobos y una concejala socialista

La exdiputada del Partido Popular tuvo un fuerte enfrentamiento con la concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López a raíz del 'caso Koldo'.

El 'caso Koldo' sigue dando que hablar en los programas de tertulia política. Después de las entrevistas que ha protagoniza José Luis Ábalos en "Todo es mentira" y en "La Sexta Xplica", se sigue debatiendo sobre todas las novedades de este caso que está provocando un gran revuelo político.

En el último programa de "La Sexta Xplica", José Yélamo dirigió varios debates, uno de ello centrado en el 'caso Koldo' y en el que participaban varios colaboradores entre los que se encontraba Celia Villalobos, la exdiputada del Partido Popular, y Enma López, concejala socialista del Ayuntamiento de Madrid.

Aunque el debate se centro en el conocido 'y tú más' que utilizan los políticos para intentar mermar los argumentos del contrario, la reciente polémica del 'caso Koldo' provocó un duro enfrentamiento entre Celia Villalobos y Enma López.

Celia Villalobos estalla contra Enma López

El debate parecía transcurrir con normalidad, pero cuando a Celia Villalobos le ha tocado dar su opinión sobre el polémico 'caso Koldo', todo ha estallado. "Se está hablando aquí del 'y tú más' y del ventilador y parece que yo acepto perfectamente determinadas cuestiones, que no las acepto para nada. Yo sigo sosteniendo que el Partido Socialista va, en este momento, como perro sin cabeza", comenzaba explicando la exdiputada del PP.

"¿Cómo se lucha contra la corrupción? Es muy complicado y difícil. Donde hay poder, hay dinero y hay corrupción" expresaba Villalobos en una afirmación que molestaba a Enma López: "Para dar lecciones no estáis".

Celia Villalobos estalla contra una concejala socialista en 'La Sexta Xplica': "Tenéis en la cárcel a un montón de gente" pic.twitter.com/bW5HAUsjFp — TVMASPI (@sebas_maspons) March 3, 2024

Un comentario que no le hizo ninguna gracia a Celia Villalobos: "Yo no quiero dar lecciones a nadie, y con mi edad menos... Por lo menos, aceptad vosotros que también os equivocáis. Porque es que, eso de las verdades absolutas de la izquierda ya me tiene un poco cansadita".

"Tenéis en la cárcel a un montón de gente, y si no te cuento la lista entera de los ERE, el gobernador del Banco de España, el director general de la Guardia Civil, el Ministro de Interior, el secretario de Estado... ¿Quieres que siga o no hace falta?", exclamaba muy enfadada Celia Villalobos.

Por su parte, Enma López defendía la actuación del PSOE tras la salida de José Luis Ábalos del partido: "Ya no forma parte del PSOE. Se ha tomado una decisión ejemplar muy dura con él, le hemos exigido una responsabilidad política que iba más allá de la responsabilidad penal. Nosotros con él no tenemos que hacer nada más".