Jóvenes contra policías en Usera: el vídeo viral que genera debate en redes

Al principio del vídeo dos de los jóvenes son capaces de zafarse sin problema de los agentes hasta que llegan los refuerzos, algo que ha llamado la atención de muchos usuarios.

Aunque ocurrió en la madrugada del pasado 21 de julio, el vídeo se ha hecho viral en las últimas horas. En el mismo, grabado desde una ventana, se puede ver esta polémica intervención policial en el madrileño barrio de Usera la que en una primera instancia dos agentes acuden a un aviso por presuntos malos tratos en la vía pública. Lo que acontece en los siguientes minutos con la pelea entre los jóvenes y los policías ha generado mucho debate y gran cantidad de comentarios en las redes sociales.

La Policía recibió el aviso por parte de una mujer que aseguraba estar siendo agredida en la calle por su pareja. Al lugar acudieron dos agentes, un hombre y una mujer, para intervenir e interrogar a los implicados. En el vídeo no se ve pero según apuntan varios testigos, el supuesto agresor se empezó a encarar con los policías, lo que desencadenó en la posterior pelea.

Esto ha pasado en Usera, Madrid. pic.twitter.com/5n2UAYDh6C — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 31, 2023

Una pelea que en un principio uno de los dos jóvenes (el que lleva una mochila), venezolanos de 20 y 23 años, parece querer evitar intentando tranquilizar al agente, que le da varios porrazos, e interponiéndose entre este y su amigo (el supuesto agresor), claramente más alterado. En este punto se produce el detalle que más ha llamado la atención en las redes sociales: la facilidad con la que “inmoviliza” el joven al agente. Simplemente abrazándolo.

Muchos de ellos remarcan que eso no puede suceder, que un agente se vea reducido tan fácilmente, y han cargado duramente con sus comentarios contra él.

Sin embargo, hay otros que apuntan a que posiblemente el agente no quería actuar con una fuerza desmesurada porque en estos casos están desamparados ante la ley. “No es que no puedan con ellos, es que no les permiten ejercer su función como es debido”, apunta uno de los comentarios al vídeo en Twitter.

Cuando la situación parece calmarse, con el chico más alterado sentado, aparecen los primeros refuerzos que vuelven a agitar la situación. Es entonces cuando la pelea va a más y se unen otros dos jóvenes más que intentan agredir precisamente al supuesto agresor de la chica. De nuevo a los agentes les cuesta reducirles, ante la mirada atónita de los testigos, algunos de ellos ayudando a los policías.

Con los dos jóvenes que iniciaron la pelea ya reducidos, llegan el resto de refuerzos que otra vez vuelven a tensionar la situación intentado detener a los otros que se habían visto envueltos en la pelea y con varios de los demás chicos presentes, de nuevo, intentando calmar la situación.

Finalmente la intervención, según apunta El Mundo, con tres personas detenidas: el chico de la mochila, el presunto agresor y también la chica de la llamada. Todos ellas de nacionalidad venezolana. Al principal agresor se le imputan delitos de violencia de género, daños, atentado a agente de la autoridad y lesiones; mientras que a su amigo y su pareja, por atentado contra la autoridad y lesiones.