La auténtica receta de salsa carbonara ¿A qué esperas para probarla?

La auténtica carbonara solo necesita cinco ingredientes: guanciale, queso pecorino, huevo y pimienta. Todo lo demás, sobra.

La carbonara es una de las salsas italianas más internacionales que casi todo el mundo hace mal. Nos empeñamos en ponerle nata, leche, cebolla, champiñones… y el resultado es rico, sí, pero nada tiene que ver con este clásico italiano.

La auténtica carbonara solo necesita cinco ingredientes: guanciale, queso pecorino romano, huevo y pimienta, todo lo demás, sobra.

Los ingredientes originales de la carbonara

El guanciale es el alma de la cocina italiana clásica. Se trata de un tipo de panceta con bastante grasa y líneas de carne rosada que a través de un proceso de curación lento con pimienta negra se convierte en un ingrediente único.

El guanciale proviene de la cara del cerdo, concretamente de la parte baja del cuello que se conoce como ‘guancia’ (mejilla).

Salsas como la carbonara o la amatriciana no se entienden sin este extraordinario e inconfundible sabor.

El queso pecorino presume de una denominación de origen protegida (DOP) Elaborado con leche de oveja, es más salado, cremoso y aromático que el parmesano. Su sabor fuerte con sutiles notas picantes abre en boca un variado abanico de aromas que va a hacer que te deslices de la silla nada más probarlo.

Los huevos son los encargados de aterciopelar la salsa carbonara. La proporción perfecta es 1 huevo entero por cada cuatro yemas para obtener la textura ideal.

La pimienta, preferiblemente negra, en grano y recién molida. Tiene la función de agregar aromas florales con notas que recuerdan al eucalipto.

Receta de pasta a la carbonara para 2 personas

Ingredientes:

250 gramos de espagueti

2 lonchas de guanciale

4 yemas de huevo

1 huevo entero

100 gramos de queso pecorino

Pimienta negra

Elaboración:

Paso 1

Corta en pequeños dados de un 1 cm el guanciale y cocínalo en una sartén sin añadir aceite. Cuando este dorado escurrimos la grasa y reservamos ambos por separado.

Paso 2

Para hacer la crema carbonara es necesario pasteurizar los huevos al baño maría. En un recipiente agrega las yemas, el huevo entero y la grasa que del guanciale. Mezcla con unas varillas y coloca el recipiente sobre una cazuela con agua hirviendo asegurando que el recipiente no toque el agua. Es importante que la mezcla no exceda los 60º para no cocinar los huevos.

Paso 3

Retira el recipiente del calor e incorpora e el queso pecorino rallado.

Paso 4

Bate enérgicamente el resultado hasta conseguir una crema suave y homogénea.

Paso 5

Transfiere los espaguetis cocidos a punto al dente, el guanciale crujiente, unos giros más de pimienta y remueve suavemente.

Termina con un poco más de pecorino y a mangiare tutto.