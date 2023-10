4 recetas con judias verdes que tu abuela te recomendaría

Estas cuatro recetas de hoy se pueden preparar tanto con judía plana como con judía redonda

Las judías verdes son posiblemente una de las verduras que más han preparado nuestras abuelas. Ellas no necesitaban de televisión ni internet para saber lo que era realmente bueno, ya que basaban su alimentación en el producto de cercanía, comiendo frutas y verduras de estación.

Tipos de judías

Estas cuatro recetas de hoy se pueden preparar tanto con judía plana como con judía redonda. ¿La diferencia entre ellas? que la judía plana tiene más sabor y es ideal para destacar entre guisos y menestras, mientras que la judía redonda, es más suave y perfecta para cremas, ensaladas o guarniciones.

En los mercados también vas a encontrar la judía obelisco. Su color es verde y está veteado de color púrpura, es plana y muy firme. Tiene un sabor delicadamente más dulce que las otras y una textura más tierna, lo que la convierte en perfecta para cocinarlas en guisos o estofadas.

5 cosas que debes saber de las judías verdes

1.- Las judías verdes tienen una vida bastante larga, pero es ahora, en los meses de octubre a junio cuando están en plena temporada.

2.- A la hora de limpiarlas, si quieres ahorrar tiempo, ponlas todas juntas alineadas y corta a la vez la parte que ha estado en contacto con la tierra.

3.- No tires nunca el agua de cocer las judías, está lleno de vitaminas y puedes preparar una deliciosa sopa de fideos para tomar en cualquier momento.

4.- Siempre que compres esta verdura debes asegurarte de que esté fresca o de lo contrario todo su aporte vitamínico desaparecerá. Una forma de saber si lo son, es doblando los extremos de la vaina, si se dobla sin romperse, quiere decir que no está fresca y si cruje y se parte en dos con facilidad, no dudes ni por in momento en llevártela a casa.

5.- Nutricionalmente hablando las judías son generosas en vitamina C, potasio y calcio y en una menor proporción en magnesio, fósforo, hierro y yodo. Es un alimento con un aporte calórico muy bajo, por lo tanto, son perfectas para dietas de control de peso.

Judías obelisco estofadas

Ingredientes

¾ k judías obelisco o verdes

1 tallo de apio

1 cebolla roja

1 cebolla blanca

1 puerro

2 dientes de ajo

1 tomate ibérico

10 tomates cherry

½ cucharadita de semillas de cómino

½ cucharadita de cúrcuma en polvo

½ cucharadita de perejil seco y fresco

1 vaso de agua

5 cdas aceite de oliva

sal

pimienta

Elaboración:

1.- Corta y lava las judías

2.- En una cazuela baja rehoga lentamente con el aceite las dos cebollas, el apio, el puerro y los ajos muy picaditos.

3.- Cuando esté suavizado y tierno corta el tomate ibérico y añádelo junto a los cherry enteros. Cocina por dos minutos.

4.- Espolvorea las semillas de comino, la cúrcuma, el perejil seco, la sal y la pimienta.

5.- Fríe las especias durante 2-3 minutos para que aromaticen todos los ingredientes y absorban sus deliciosos aromas. Incorpora las judías y mezcla para integrar. Vierte el agua y cocina tapado durante 30 minutos o hasta que estén tiernas.

6.- Presenta estas deliciosas judías estofadas con perejil fresco recién cortado.

Judías verdes con ajo, sésamo, limón y menta

Ingredientes

500 g judías verdes bobby

300 g bimi

3 cdas sésamo tostado

4 dientes ajo

la piel de un limón

copos de chile

20 hojas menta

aceite de oliva

sal

Elaboración:

1.- Lava el bimi, las judías y corta el extremo que ha estado en contacto con la planta.

2.-Pincela una plancha o sartén grande. Extiende las judías verdes y el bimi. Esparce por encima los dientes de ajo rallados, las hojas de menta, unos hilos o ralladura de limón, copos de chile al gusto y la sal.

Deja al fuego medio alto durante 3-4 minutos sin remover.

3.- Voltea las verduras y sigue cocinando hasta que estén tiernas, pero al dentes.

Durante el proceso de preparación pincela ocasionalmente las judías y el bimi con aceite de oliva y en los últimos minutos deja caer una generosa lluvia de semillas de sésamo.

Judías verdes con pimentón

Ingredientes

700 g judías verdes redondas o planas

4 dientes de ajo

2 patatas medianas

1 y ½ cucharadita de pimentón dulce

150 g jamón serrano picadito

aceite de oliva

sal

Elaboración:

1.- En una olla rápida coloca las judías lavadas y cortadas junto a las patatas también peladas y cortadas. Vierte un vaso de agua, cierra con la tapadera y una vez suban las anillas apaga el fuego y deja que bajen.

2.- En una sartén pequeña calienta 100 ml de aceite de oliva y fríe los ajos cortados en láminas. Cuando empiecen a dorar añade el pimentón dulce y fríelo durante 30 segundos. (Aquí has de estar muy pendiente, ya que el pimentón se quema con mucha facilidad)

3.- Vuelca sobre las judías y sazona al gusto. Ten precaución con la sal ya que el jamón también le aporta un punto extra.

Presenta tus judías verdes junto a un picadito de jamón serrano.

Judías verdes con mostaza y almendras tostadas

Ingredientes

¾ k judías verdes redondas

4 cdas mostaza americana

4 dientes de ajo

¼ taza almendras laminadas

2 cdas miel

hojas de tomillo fresco

4 aceite de oliva

2 cdas mantequilla

sal

pimienta

Elaboración:

1.- Tuesta las almendras en una sartén con una gota de aceite de oliva hasta que estén doradas y crujientes. Reserva en un plato.

2.- En un bol mezcla la mostaza con la miel y reserva.

3.- Corta la punta de la judía que ha estado en contacto con el tallo y lávalas en agua fría. Sumérgelas en agua hirviendo con una cucharada de aceite y sal durante quince unos minutos.

Comprueba que están al dente y retira. (No las queremos muy cocidas, las queremos firmes y crujientes, si tú las prefieres más tiernas simplemente déjalas más tiempo)

4.- Corta dos ajos en láminas y los otros dos pásalos por un prensador. Fríelos durante un par de minutos en una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva. Cuando empiecen a dorar añade la mantequilla y deja que se derrita. (Al mezclar con el aceite, la mantequilla no se quemará y dará un sabor maravilloso a este plato)

5.- Incorpora las judías y deja que absorba durante unos minutos la fragancia del ajo y la mantequilla.

Añade la salsa de mostaza, salpimienta al gusto y mezcla todo suavemente.

8.- Presenta estas judías verdes bien calientes con las almendras tostadas y unas hojas de tomillo fresco.