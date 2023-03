Este Gobierno está en fase terminal. Nada le sale bien. Todo son disgustos. Cuanto más se tarde en convocar elecciones, peor serán las cosas para el PSOE. Lo del Tito Berni es una buena muestra. Pero, también, la chirigota de los trenes que no caben por los túneles es algo muy significativo de sus chapuzas. Más dramático son las excarcelaciones y rebajas de penas a violadores, maltratadores y pederastas. O la carísima cesta de la compra. España no puede seguir en estas manos. A.M. BEAUMONT