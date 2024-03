Estúpido enfrentar a Alejandro con Dolors

Ojo, el PP es experto en darse tiros en el pie cuando menos necesario es disparar. En las próximas elecciones del 12 de mayo en Cataluña, los de Alberto Núñez Feijóo no tienen nada que ganar y, sin embargo, sí cosas que perder. No juegan, desde luego, a disputar la victoria. En realidad, deben trabajar para no ser el farolillo rojo del constitucionalismo. O sea, luchan por quedar por delante de Vox. E incluso en esta nimia carrera tienen el riesgo de no vencer.

Ahora parece que Génova 13, pillado a contrapié por el adelanto electoral de Pere Aragonés, desea buscar un candidato diferente a quien es actualmente su líder regional, Alejandro Fernández. Un sin sentido. Las cosas -si el deseo del cuartel general de los de la gaviota era el cambio de líder- deberían haberse hecho de otra forma: convocando hace tiempo un Congreso y dejando hablar a sus militantes con libertad. Pero se optó por evitar broncas.

Pues bien, llegado este punto es muy difícil abrir el melón. No es posible traer a Dolors Montserrat desde Bruselas para que sea la número uno de la candidatura relegando a Fernández. Aunque se piense sea lo mejor. No merece la pena pagar ese peaje y sacrificar a la portavoz de la Eurocámara para un viaje que tiene muy poco recorrido y que la quemaría sin remedio. Hay que ser pragmático.

Fernández le ha ganado por la mano a Feijóo y su equipo. A veces, cuando estás plenamente decidido a hacer algo la tibieza es contraproducente. Este es un caso claro de fracaso de una secretaría de Organización que juega a otras cosas. Hasta las asociaciones constitucionalistas catalanas, envalentonadas, apoyan al político de Tarragona presidente del PP catalán para que sea número uno en la papeleta que llevará el Partido Popular hasta las urnas.

Como suele decirse: a Feijóo se le pasó el arroz en su partido catalán de tanto esperar. Con todo, Fernández no es el problema en Cataluña del PP. La cosa viene de mucho más lejos. Aunque esto sea harina de otro costal. A.M.BEAUMONT