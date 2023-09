El regreso de un actualizado 'Un, dos, tres', más cerca que nunca y lejos de TVE

TheGrefg, popular creador de contenido, anunciaba en abril que recuperaría el mítico concurso de Chicho Ibáñez Serrador y adaptarlo al público actual emitiéndolo en Twitch. ¿Cómo lo hará?

Lo que en abril era un rumor, un anuncio a través de una plataforma, este jueves se convertía en realidad. El FesTVal acogía la presentación del nuevo Un, dos, tres, que se estrenará próximamente en Twitch con David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg, como presentador. Será una reinvención de este histórico concurso de TVE, que se alejará del ente público para sumarse a las nuevas plataformas, y así despertar el interés de los más jóvenes con una mezcla de "lo nostálgico con lo nuevo". El día de emisión de la primera entrega será el próximo 19 de octubre.

En la presentación de este renovado Un, dos, tres estuvo, además de TheGrefg, Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador. Ambos anticiparon algunas de las claves de los especiales del programa para el streaming, desvelando, incluso, quiénes serán los protagonistas de esta nueva versión. "Ha sido y es una de las grandes marcas que ha tenido la televisión en España. TheGrefg tiene un récord que cumplir: los 28 millones de espectadores que tuvo el programa en los 80", señalaba el máximo responsable del concurso, revelando también que ya se había intentado volver en otras ocasiones, "pero no había hueco en la televisión".

Ruperta y 'Un, dos, tres' regresan de la mano de TheGrefg

Y como la televisión no tenía hueco, decidieron dar el salto a Twitch, al canal del propio TheGrefg, para "conseguir que nos volvamos a sentar las familias a ver el Un, dos, tres. Vamos a intentar que toda España sepa lo que es Twitch y que reconozcan a estos pedazo de creadores de contenidos", señaló Ibáñez. Será el creador de contenido quien esté a los mandos del renovado formato, quien además reconoció la oportunidad que supone para él presentar un proyecto de esta magnitud: "Va a merecer mucho la pena. Tengo 26 años y no había visto el Un, dos, tres en mi vida, pero mis padres me ayudaron a entender la oportunidad que suponía lo que se me estaba ofreciendo. Es un programa con mucha historia y voy a poner todo mi empeño y pasión".

🔥🎙️ Así ha sido el momento en el que @TheGrefg ha anunciado que vuelve el mítico ‘Un, Dos, Tres …’ con él como presentador.



¡Vuelve el concurso de los concursos! ¡Vuelven las risas y la diversión! 😍 #VuelveUnDosTres pic.twitter.com/6LaPF8dlfg — Un, dos, tres... (@esundostres) April 26, 2023

Se aprovechó la presentación del FesTVal para desvelar algunos de los rostros que acompañarán a TheGrefg en esta nueva aventura. Las hermanas Teresa y Fernanda Hurtado, que también estuvieron en el evento, formarán parte de la nueva etapa del Un, dos, tres: "Estábamos retiradas, pero nos ha gustado esta 'modernez' y vamos a por ello. Va a ser tremendo". Pero habrá caras nuevas, como las influencers Abril Cols y Nadia Vilaplana, primeras confirmadas de un grupo de azafatas y azafatos que tendrán peso importante. Su labor será presentar a los concursantes y bailar.

#VuelveUnDosTres presentado por @TheGrefg 🙌❤️. Vuelve renovado pero manteniendo la esencia original.



🔥Síguenos también en Instagram para no perderte ninguna novedad: https://t.co/4Tn5At2RD0 pic.twitter.com/4Y7YOfMRHa — Un, dos, tres... (@esundostres) April 26, 2023

El programa será en directo, con una duración de cuatro horas, manteniendo cierto "respeto a la tradición y a las cosas modernas". También estará Jandro aportando su toque mágico a la subasta. Pero hay más. ¿Qué sería del Un, dos, tres sin su calabaza? Aprovechando el escenario que ofrecía el FesTVal desvelaron la nueva imagen de Ruperta: más moderna, más streamer.